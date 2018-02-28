20 مليون يورو ضرائب شاكيرا عن سنة واحدة

مدريد ـ أ ف ب:

دفعت النجمة الكولومبية شاكيرا للسلطات المالية الإسبانية أكثر من 20 مليون يورو في إطار منازعة مع الخزينة التي تأخذ عليها عدم تصريحها عن وارداتها بين 2011 و2014، على ما ذكرت صحيفة “إيل بيريوديكو”.

وأكدت الصحيفة الكاتالونية أن “المبلغ الذي دفعته المغنية الكولومبية وهو يفوق 20 مليون (يورو) يعود لسنة مالية يطاولها مبدأ التقادم (ولا يمكن أن يشكل موضع ملاحقات قضائية) وهي 2011، غير أن الخزينة كانت تطالب بهذه الأموال عبر القنوات الإدارية”.

ولشاكيرا التي تتشارك حياتها مع نجم فريق برشلونة جيرار بيكيه منذ 2011، طفلان منه مسجلان في المدرسة في برشلونة.

ودفعت المغنية المبلغ كي تتمكن لاحقا من تقديم طعن إداري بهذا القرار، بحسب الصحيفة.

وتحقق النيابة العامة في المقابل بشأن مستحقات عن الأعوام 2012 إلى 2014 بعد انتهاء المهلة الزمنية لملاحقة التهرب الضريبي المفترض عن سنة 2011.

وقد نقلت المغنية البالغة من العمر 41 عاما مقر إقامتها إلى عاصمة كاتالونيا في 2015 بعدما كان مقرها الضريبي في جزر باهاماس.