عواصم – وكالات: كشف المتحدث باسم قوات الردع الليبية، مدير أمن العاصمة طرابلس التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، احمد بن سالم، أن 22 طفلا و14 امرأة تونسيين مرتبطين بعناصر إرهابية لقت حتفها في الحرب على الارهاب، ما يزالون عالقين في ليبيا.

وقال إنه يتوجب على الدولة التونسية ان تتحمل مسؤولية استعادة مواطنيها العالقين، موضحا أن ليبيا تضع كل التسهيلات أمام السلطات التونسية لاستعادة مواطنيها.

واضاف إن الخارجية التونسية تسلمت أكتوبر الماضي طفلا قتل والده في صبراتة، لكن لم يتم استكمال باقي الاجراءات لاستلام بقية الأطفال، موضحا أن “الأمر بات انسانيا لأن هناك أطفالا. تحتفظ قوات الردع بـ22 طفلا وهناك عدد آخر في مدينة مصراتة”.

وأفاد بأن نحو 80 جثة تعود لمقاتلين تونسيين ما زالت مخزنة في ثلاجات بمستشفيات ليبية، لم يستلمها الجانب التونسي بعد.

من جانبها، طالبت جمعية “إنقاذ التّونسيين العالقين بالخارج” بتونس، الأربعاء، سلطات بلادها بالتعجيل في استرجاع الأطفال التونسيين العالقين، من أبناء المقاتلين التونسيين ممن انضمّوا للجماعات المسلّحة والتنظيمات الإرهابية في مناطق النزاعات، وخصوصا في ليبيا وسورية.

وطالب رئيس المنظمة، محمد إقبال بن رجب بلجنة دائمة تابعة لوزارة الخارجية، تعنى بالبحث في مصير التونسيين العالقين بالخارج، وتنظيم مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب، وإعادة تأهيل وإدماج التونسيين العائدين من بؤر التوتر، والتنسيق مع اللجنة المهتمة بهذا الشأن بالبرلمان.

على صعيد آخر، قتل 30 مهاجرًا غير شرعي، جراء تصادم حافلة تقلهم قرب مدينة بني وليد جنوب غرب ليبيا.

وقال المتحدث باسم مستشفى المدينة حاتم التويجر، إن نحو 100 آخرين أُصِيبوا بجروح في الحادث الذي وقع على بُعد 170 كيلومترًا جنوب شرق طرابلس، مشيرًا إلى أن نحو 300 مهاجر غالبيتهم من إريتريا والصومال كانوا على متن الشاحنة عند انقلابها.

إلى ذلك، دعت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، لبذل الجهود لعقد مؤتمر وطني وإقامة انتخابات عامة في ليبيا خلال عام 2018، مجددة دعمها الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وقالت إن فرنسا لمست بارتياح اهتمام الليبيين بتسجيل أسمائهم على القوائم الانتخابية، حيث بلغ عدد المسجلين نحو 3.2 مليون.