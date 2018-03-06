223 ألف دينار من الكويت لدعم الأعمال الخيرية لإدارة الأوقاف بالبحرين

المنامة-كونا: قدمت الكويت امس دعما ماليا بقيمة 223 ألف دينار لإدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين في إطار دورها لدعم الأعمال الخيرية اقليميا ودوليا.

وسلم عميد السلك الديبلوماسي سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح الدعم الذي قدمته وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين الدكتور راشد الهاجري.

ونقلت سفارة الكويت لدى البحرين في بيان امس عن السفير عزام الصباح القول إن هذا الدعم يعد تأكيدا على دور الكويت الريادي في دعم الأعمال الخيرية اقليميا ودوليا.

وأكد السفير عزام ان أصحاب الايادي البيضاء في الكويت سيواصلون دعم مثل هذه الاعمال انطلاقا من دور البلاد الإنساني في تخفيف الأعباء والمساعدة على تلبية متطلبات المحتاجين.

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين عن شكره وتقديره على الدعم الكويتي للمشاريع التي تتبناها الأوقاف البحرينية. وشدد على عمق العلاقات الثنائية والاخوية التي تربط بين البحرين والكويت في جميع المجالات.