23 من عائلة واحدة طردوا من السفينة بسبب مشاغباتهم

سيدني- أ ف ب:

عمدت الشرطة الاسترالية الى اجلاء 23 فردا من عائلة واحدة من سفينة سياحية اثر عراك ادى الى سقوط جرحى، وفقا لما نشرته وسائل اعلام استرالية امس.

وانزل هؤلاء الركاب وبينهم نساء واطفال في حين كانت السفينة التي تقوم برحلة تستمر عشرة ايام، راسية في سيدني، احدى محطاتها.

واظهرت اشرطة فيديو صورها ركاب ان اكثر من عشرة اشخاص شاركوا في العراك. وحاول افراد من الطاقم التدخل لكن من دون جدوى. وافادت مصادر اخرى ان هذه المجموعة ارعبت الركاب الاخرين على مدى ايام. وقال احد الشهود لصحيفة «ذي هيرالد صن»:»كان الناس يخرجون اطفالهم من حوض السباحة لانهم كانوا يبكون بسبب الخوف»، وقالت راكبة اخرى لهيئة الارسال الاسترالية «أيه بي سي «العامة انها شهدت سبعة شجارات مختلفة خلال الرحلة.

وقالت الشرطة انها فتحت تحقيقا لكنها لم توجه اي اتهام.

وأوضحت ناطقة باسم شركة «كارنيفال كروز لاين» البحرية جنيفير فانديكريك ان» عائلة واحدة ضالعة في هذه الحوادث»، مشيرة الى أن ارغام «مجموعة برمتها على مغادرة السفينة هو الحل الاخير الذي نلجأ اليه».

والاسبوع الماضي شهدت سفينة سياحية اخرى مغامرة مماثلة في سيدني فاضطرت الى العودة ادراجها الى المرفأ بسبب عراك في طابور الانتظار للدخول الى المراحيض. وقد كسرت راكبة روسية زجاجة على رأس رجل.