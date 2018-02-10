أفاد تقرير «الشال» الاقتصادي الاسبوع إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، خلال يناير2018، مقارنة بسيولة ديسمبر2017. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 243.5 مليون دينار ، وهي قيمة أعلى بما نسبته 33.5% عن مثيلتها في ديسمبر2017، البالغة نحو 182.5 مليون دينار ، وارتفعت بما نسبته 31.4% مقارنة مع يناير2017.

وتوزعت تداولات يناير2018 ما بين نحو 227.2 مليون دينار، عقوداً، ونحو 16.3 مليون دينار، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 403 صفقة، توزعت ما بين 376 عقوداً و27 وكالات، وحصدت محافظة مبارك الكبير أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 100 صفقة، وممثلة بنحو 24.5% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها محافظة حول بـ 95 صفقة أو نحو 23.3%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 36 صفقة أو بنحو 8.8% من الإجمالي.

وبلغت مقارنة مع ديسمبر2017، عندما بلغت نحو 91.8 مليون دينار كويتي، وتمثل ما نسبته 38.8% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 50.3% في ديسمبر2017.وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 110.3 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -14.4% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 304صفقة مقارنة بـ 275 صفقة في ديسمبر2017، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة نحو 310.8 ألف دينار كويتي.

وارتفعت، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 131.6 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 223.9% مقارنة مع ديسمبر2017، حين بلغت نحو 40.6 مليون دينار كويتي،وارتفعتمساهمته من جملة السيولة إلى نحو 54%، مقارنة بما نسبته 22.3% في ديسمبر2017. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 63.8 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 106.3% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 93 صفقة مقارنة بـ 77 صفقة في ديسمبر2017، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.4مليون دينار.

وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 16.2 مليون دينار ، أي انخفض بنحو -67.6% مقارنة مع ديسمبر2017، حين بلغت نحو 50 مليون دينار . وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 6.7% مقارنة بما نسبته 27.4% في ديسمبر2017. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 28.5 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -43% مقارنة بمتوسط 12 شهراً. بينما ارتفع عدد صفقاته إلى 5 صفقات مقارنة بصفقة وحدة في شهر ديسمبر2017. كماتمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 1.2مليون دينار كويتي في يناير 2018.

وعند مقارنة تداولات يناير 2018 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (يناير2017)، نلاحظ ارتفاعاً في سيولة السوق العقاري أيضاً، إذ ارتفعت قيمة تلك التداولات، من نحو 185.4 مليون دينار إلى نحو 243.5 مليون دينار ، أي بما نسبته 31.4%. وشمل الارتفاعكل من النشاط السكن الاستثماري بنحو 94.5%، ونشاط السكن الخاص بنسبـة 13.3%، بينمـا انخفـض للنشاط التجاري بنسبة -52.7%.