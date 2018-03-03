2905 اقرارات دين لمستهلكين ملتزمين و50 حالة منع سفر

أكد مراقب شؤون مستهلكي الكهرباء والماء في محافظ العاصمة المهندس محمد الهاجري ان عدد القضايا بالنسبة لإقرارات الدين وليس فواتير استهلاك التي ارسلت إلى إدارة الفتوى والتشريع ٤٦٤ مطالبة وأوامر الأداء الصادرة من الفتوى ٤٣٧ أمر اداء وما تم سداده و تسويته من خلال الإعلان والتنفيذ ٤١٤ (امر اداء) وتعد نسبة كبيرة تصل الى ٩٥ في المئة.

وقال: ان اجمالي إقرارات الدين ٢٩٠٥ اقرارات دين لمستهلكين ملتزمين اصحاب السكن الخاص من المواطنين كما بلغ عدد إقرارات الدين المودعة في المحكمة وتم فتح ملفات تنفيذ لها ٥٥١ اقرار دين وماتم سداده من إقرارات الدين المودعة في المحكمة ٤٤٣ اقرار دين بنسبة تجاوزت ٩٠ في المئة اما عدد إقرارات الدين التي عمل منع سفر لها فهي ٥٠ حالة ونحاول ان نجعل منع السفر آخر وسيلة، فهناك إجراءات تسبقها هي الانذار ثم الاتصال ثم قطع المياه وهي أعداد قليلة جدا تلك التي نقطع عنها المياه ولا تراجع المراقبة، فالقضايا جميعها تكون فقط على المتقاعسين عن وفاء، إقرارات الدين والجدولة فقط، لكن فواتير الاستهلاك لا يوجد بصددها قضايا لأننا نتخذ الإجراءات اللازمة ومنها قطع الخدمة ثم يقوم المستهلك بالتسوية.