3 مباريات بدمج اليد

كتب – خالد العنزي:

تنطلق اليوم منافسات الاسبوع الخامس عشر والأخير من دوري الدمج لكرة اليد، بإقامة ثلاث مباريات تحصيل حاصل كون الفرق الستة التي ستلعب اليوم قد هبطت سلفاً لدوري الدرجة الاولى.

ففي الرابعة والنصف عصراً يلعب الساحل «الثالث عشر بـ5 نقاط» مع الفحيحيل «الحادي عشر بـ8 نقاط، وفي السادسة مساء يلتقي الجهراء «العاشر بـ9 نقاط» مع النصر «الثاني عشر بـ7 نقاط» على ان تختتم المباريات في السابعة والنصف مساء بين العربي «الثامن بـ13 نقطة» مع اليرموك «الرابع عشر بأربع نقاط»، وتقام جميع المباريات على صالة مركز الشهيد فهد الاحمد بالدعية.

وكانت فرق الكويت والسالمية وكاظمة والصليبخات قد تأهلت مسبقاً للدوري الممتاز الذي من المتوقع ان ينطلق الاسبوع المقبل، وتبقت بطاقة واحدة بين برقان الخامس بـ18 نقطة وخيطان السادس بـ16 نقطة والتي ستقام غدا، برقان يكفيه التعادل للتأهل الى الممتاز بينما خيطان يحتاج للفوز ولا شيء غيره لضمان التأهل كونه سيتعادل مع برقان بالنقاط وتكون افضلية المواجهة المباشرة من صالحه.

وتلعب الفرق اصحاب المراكز من الاول الى الخامس الدوري الممتاز من دورين يحصد من حقق اللقب من يحصد اكبر عدد من النقاط، ويصعد اول الدمج للممتاز بثلاث نقاط والثاني بنقطتين والثالث بنقطة.

وتلعب الفرق اصحاب المراكز من السادس الى الخامس عشر دوري الدرجة الاولى من مجموعتين تلعب من دور واحد ويتأهل اول وثاني كل مجموعة الى المربع الذهبي لدوري الاولى.