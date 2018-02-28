3.4 مليار دولار استثمارات الصندوق «السيادي النرويجي» في المنطقة

الرياض – الأناضول:

أظهر التقرير السنوي للصندوق السيادي النرويجي لعام 2017، أن استثماراته في بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلغت 3.42 مليار دولار.

وحسب مسح الأناضول، للتقرير الصادر عن الصندوق، بلغ عدد الشركات التي يستثمر بها في المنطقة 245 شركة في 11 دولة.

واستحوذت إسرائيل على أضخم استثمارات للصندوق في المنطقة بـ1.22 مليار دولار موزعة على 85 شركة، ثم السعودية بـ832 مليون دولار في 42 شركة، ومصر بـ374 مليون دولار في 46 شركة.

ويستثمر الصندوق في شركات بدول أخرى مثل قطر، وسلطنة عمان، والإمارات، والكويت، والبحرين، والأردن، والمغرب، وتونس.

وبلغت استثمارات الصندوق في الأسهم عالميا بنهاية العام الماضي، قرابة 684 مليار دولار.

وحقق الصندوق السيادي النرويجي، عوائد كبيرة في 2017 بلغت 13.66 بالمائة، بما قيمته 130 مليار دولار، مقابل 6.9 بالمائة في 2016، قيمتها 53 مليار دولار.

وحتى نهاية العام الماضي، توزعت استثمارات الصندوق بين 66.6 بالمائة أسهم، و30.8 بالمائة في الدخل الثابت، و2.6 بالمائة استثمارات عقارية.

وتبلغ أصول الصندوق النرويجي 1032.7 مليار دولار، وفق أحدث بيانات لـ(SWF Institute)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية.

وتأسس الصندوق في الستينيات من القرن الماضي، بهدف تحصين الاقتصاد النرويجي من التقلبات في أسواق النفط، أحد أهم الأهداف التي تسعى الدول النفطية إلى تحقيقها.