كتب- فارس العبدان ومحمد غانم:

مدد الموظفون في الجهات الحكومية عطلة الاعياد الوطنية، ليصلوها بعطلة نهاية الاسبوع الجاري، عبر إجازة، وسجلت معظم الوزارات، أمس، نسبة غياب وصلت إلى 30 في المئة، بانتظار أن ينتظم الجميع في أعمالهم الأحد المقبل.

في هذا الإطار، كشفت الوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة فاطمة المُلا ان نسبة الحضور بالوزارة في القطاعات كافة تجاوزت الـ 70 في المئة.

وقالت الملا في تصريح على هامش جولة شملت ادارات قطاع المالية والإدارية وعدداً من الإدارات بقطاعات مختلفة ان موظفي وزارة الشؤون ملتزمون بالعمل، مضيفة أن “نسبة الغياب هي 30%، وأغلبها إجازات دورية هي حق للموظف في الوقت الذي يختاره، اضافة الى بعض الاجازات المرضية التي لا تتعدى العشرات”.

في موازاة ذلك، كانت وزارة الأشغال العامة نسخة طبق الأصل عن “الشؤون” من حيث نسبة الدوام والغياب، إذ حصل 15 في المئة من الـ 30 في المئة الغياب على إجازات عادية، بحسب مصادر مطلعة بالوزارة، و10 في المئة فضلوا ان يأخذوها مرضية، بينما اختار5 في المئة الإجارة العرضية.

في سياق منفصل، قالت المصادر ان لجنة شؤون الموظفين تجتمع مارس المقبل لاعتماد التقييم السنوي للموظفين تمهيدا لمنح الدرجات بالاختيار ومكافأة الاعمال الممتازة، مشيرة الى ان الوزارة حريصة على تطبيق جميع اللوائح والقوانين المعمول فيها فيما يتعلق بالتقييم السنوي للموظف منها المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة وحسن سير وسلوك الموظف وعدد مرات الغياب خلال السنة المالية التي تمنح فيها الدرجة والمكافأة.