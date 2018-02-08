30 مايو آخر موعد لتجديد الجواز الإلكتروني

أكدت وزارة الداخلية أن آخر موعد لتقديم طلبات تجديد الجواز الإلكتروني يوم 30 مايو المقبل، داعية المواطنين الى الإسراع في تقديم طلبات التجديد قبل انتهاء المدة.

ونفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن يوم الثالث من ابريل المقبل هو آخر موعد لتجديد الجواز الإلكتروني اضافة الى فرض غرامة بقيمة 200 دينار على طالبي التجديد بعد ذلك التاريخ.

وأوضحت الإدارة أن “تاريخ انتهاء استقبال طلبات التجديد يوم الاربعاء 30 مايو المقبل من دون فرض اي غرامة مالية، داعية المواطنين لتقديم طلبات التجديد قبل انتهاء المدة بوقت كاف وتحديد موعد من خلال موقع وزارة الداخلية لتقديم طلبات التجديد”.