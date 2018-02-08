30 مايو آخر موعد لتجديد الجواز الإلكتروني

أكدت وزارة الداخلية أن آخر موعد لتقديم طلبات تجديد الجواز الإلكتروني يوم 30 مايو المقبل، داعية المواطنين الى الإسراع في تقديم طلبات التجديد قبل انتهاء المدة.
ونفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن يوم الثالث من ابريل المقبل هو آخر موعد لتجديد الجواز الإلكتروني اضافة الى فرض غرامة بقيمة 200 دينار على طالبي التجديد بعد ذلك التاريخ.
وأوضحت الإدارة أن “تاريخ انتهاء استقبال طلبات التجديد يوم الاربعاء 30 مايو المقبل من دون فرض اي غرامة مالية، داعية المواطنين لتقديم طلبات التجديد قبل انتهاء المدة بوقت كاف وتحديد موعد من خلال موقع وزارة الداخلية لتقديم طلبات التجديد”.
كتبت – رنا سالم: بعد اشهر من محاولات وزارة التربية ارجاء “تكويت” بعض التخص
• الوزارة تتصدر الجهات الحكومية في تحصيل الرسوم وإجمالي إيراداتها بلغ 65 مليون دين
كتب – منيف نايف: تعليقا على اقرار مجلس الأمة امس التعديلات على قانون الجيش، قال
• البرنامج سيقلص العجز إلى أقل من 3 مليارات وزيادة الكويتيين بـ”الخاص” إلى 100
“السياسة” – خاص: دحضت صورة جديدة للرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك كل ا