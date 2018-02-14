أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس عن تعهدات بلغت 30 مليار دولار اميركي خلال مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق.

وقال الشيخ صباح الخالد في كلمته في الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري لمؤتمر اعادة اعمار العراق ان هذا المبلغ نتج عن زخم واسع من مشاركة 76 دولة ومنظمة اقليمية ودولية 51 من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية اقليمية ودولية 107 منظمة محلية واقليمية ودولية من الممنظمات غير الحكومية و1850 جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص.

واضاف بتجمعنا وتماسكنا وشراكتنا هذه اثبتنا مجددا ايماننا العميق باسسس ومبادي السلام طريقا نحو البناء والنماء وان معاول الهدم وادوات الدمار والارهاب لن تنتصر يوما على ارادة العيش والحياة وعلى مسيرة التنمية والاعمار وسنظل جميعا اوفياء لقناعاتنا الراسخة بالمحبة والتعاون والعيش المشترك.

وفي هذا السياق ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية امس جانبا من تلك التعهدات جاء أكبرها من حيث المشاركة تركيا بـ 5 مليارات دولار تلتها الكويت ثم السعودية وفيما يلي اسماء الدول وتعهداتها:

الكويت: مليارا دولار كقروض واستثمارات والسعودية: 1.5مليار دولار والإمارات 500 مليون دولار وقطر مليار دولار على شكل قروض واستثمارات وبريطانيا مليار دولار في شكل ائتمان صادرات على مدى 10 سنوات وألمانيا مساعدات بـ350 مليون يورو في 2018 وإيطاليا 260 مليون يورو قروضاً ميسرة و11.5 مليون دولار مساعدات وتركيا خمسة مليارات دولار على شكل قروض واستثمارات والاتحاد الأوروبي: الاستثمار بـ 400 مليون يورو والبنك الإسلامي للتنمية: تقديم تمويل بـ500 مليون دولار للبنية التحتية والصندوق العربي للإنماء: 1.5 مليار دولار.