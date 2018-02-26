• الشره الاستهلاكي وانتشار موضات الكشخة ومحاكاة وتقليد الآخرين وراء العسر المالي

• العدساني: نرفض أي ضرائب جديدة ترهق ميزانية الأسر وستكون لنا وقفة جادة ضدها

كتب ـ ناجح بلال وعبد الرحمن الشمري:

في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات مطالبة باستحداث ضرائب جديدة والشروع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة أسوة بالسعودية والامارات وعلى طريق زيادة الايرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة، تشير تقديرات الخطة الانمائية للدولة (2015 / 2016) – (2019 / 2020) إلى زيادة متوقعة في أعداد المستفيدين من قانون المساعدات العامة والمستحقين لها خلال عام 2020 الى 127 ألف مواطن، في حين يبلغ عددهم حاليا 108 آلاف كويتي، بزيادة نحو 19 ألفا.

وبحسب الخطة ذاتها، فقد زادت أعداد المستفيدين من المساعدات المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية استنادا الى القانون رقم (12) لسنة 2011 بشكل مطرد خلال العشرية الأخيرة، وهم من الكويتيين حصريا، من 50371 شخصا سنة 2013 الى 79 ألفا في 2015 ومن ثم الى 94 ألفا في 2016 ثم 106 آلاف في 2017 زادت الى 108 آلاف خلال العام الجاري (2018)، ويتوقع زيادتها إلى 115 ألفا العام المقبل (2019).

أما المساعدات المقدمة من بيت الزكاة فمن المتوقع ـ بحسب الخطة ذاتها ـ أن يصل عدد المستفيدين منها إلى200 ألف مواطن في 2020 علما أن تعدادهم في 2013 بلغ 187620 مواطنا وفي 2015 كانوا بحدود 190 ألفا وفي 2016 نحو 192 ألفا وفي 2017 وصل العدد الى 194 ألفا وبلغ عددهم خلال العام الجاري نحو 196 ألفا ويرجح أن يزيدوا الى 198 ألفا العام المقبل.

وعلى صعيد الاسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية من بيت الزكاة قدرت خطة الدولة وصولهم الى 400 ألف اسرة.

ويرى خبراء أن تزايد أعداد الكويتيين المتقدمين للحصول على المساعدات الاجتماعية يبين مدى محدودية الدخل لدى شريحة كبيرة من المواطنين، لافتين الى ان الرواتب ليست قليلة لكن آفة القروض الاستهلاكية تلتهم دخل معظم الأسر.

ويؤكد الخبراء أن الحكومة تركت البنوك تتفنن في اغراء المواطنين للحصول على القروض، فضلا عن حالة التضخم التي ادت الى انخفاض قيمة العملة، لافتين الى تنامي ظاهرة تكييش القروض واعادة جدولتها، الأمر الذي يزيد الضغوط والأعباء على شبكات الأمان الاجتماعي.

ولفت هؤلاء الى ان وسائل التواصل الاجتماعي شجعت على زيادة الشره الاستهلاكي من خلال الدعاية للمطاعم والسيارات. وأكدوا أن الكثيرين يجدون أنفسهم فجأة ضحية للكشخة ومحاكاة وتقليد الاخرين وراء زيادة الضيق المالي الذي يعاني منه الكثير من المواطنين.

في موازاة ذلك، جدّد النائب رياض العدساني رفضه اقرار أي ضرائب جديدة وبينها “القيمة المضافة” التي سترهق ميزانية الأسر وتزيد من أعبائها المالية لا سيما أصحاب الدخول البسيطة والمعتمدين على رواتبهم،مؤكدا أن الأصل هو التقيد بقواعد الميزانية وعدم التوسع بالصرف والبذخ والتجاوزات والهدر خاصة الحساب الختامي.

واكد العدساني أنه ستكون له وقفة جادة ضد ترويج مشروع الضرائب، مشيرا إلى أن رفع سقف الدين العام سيجعل الدولة مدينة وهي ملتزمة حاليا بسداد قروض محلية وخارجية تبلغ نحو 6 مليارات دينار وتاليا لا يجوز ارهاق الميزانية بقرض إضافي خصوصا أن هناك أرباحا محتجزة بقيمة 20 مليار دينار ويفترض تحويلها إلى الاحتياطي العام.