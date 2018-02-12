– 35 مليون دولار “الأوقاف” و15 مليونا “السلام” و 10 لكل من الهيئة الخيرية و “الإغاثة” والنجاة والعون والإصلاح والتراث

– 130 مليون دولار من “الصليب الأحمر” و 30 مليوناً “هيومن أبيل” و 10 ملايين “الإغاثة التركية”

– 4 ملايين من “سيسور إسلامك” الفرنسية و13٫4 مليون “التعليم” القطرية 5 ملايين “قطر الخيرية”

تعهدت منظمات دولية غير حكومية وجميعات إغاثية عالمية وجمعيات نفع عام وجمعيات إغاثية كويتية أمس بتقديم تعهدات بقيمة 330.130 مليون دولار أميركي كبرامج إغاثية وتنموية للشعب العراقي.

جاء ذلك في جلسة تعهدات عقدت على هامش مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وتعهدت الهيئة الخيرية الاسلامية الكويتية بتقديم عشرة ملايين دولار ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وبيت الزكاة والامانة العامة للاوقاف 35 مليون دولار وجمعية السلام الخيرية الكويتية 15 مليون دولار والجمعية الكويتية للاغاثة عشرة ملايين دولار وجمعية النجاة الخيرية عشرة ملايين دولار وجمعية العون المباشر عشرة ملايين دولار وجمعية الاصلاح الكويتية عشرة ملايين دولار وجمعية احياء التراث الكويتية عشرة ملايين دولار وجمعية عبدالله النوري خمسة ملايين دولار وصندوق اعانة المرضى خمسة ملايين دولار وجمعية الهلال الاحمر الكويتي 2.5 مليون دولار، لترتفع بذلك تبرعات الجمعيات والمنظمات الكويتية بالاضافة الى وزارة الأوقاف وبيت الزكاة الى 92٫5 مليون دولار.

واعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر عن تنفيذ برامج في العراق بقيمة 130 مليون دولار فيمعا تعهدت جمعية “سيسور اسلامك” الفرنسية تقديم تعهدات بمبلغ اربعة ملايين دولار وجمعية “اسلامك ريلايف” البريطانية اربعة ملايين دولار ومؤسسة “التعليم فوق الجميع” القطرية 13.430 مليون دولار فيما أعلنت جمعية قطر الخيرية تقديم خمسة ملايين دولار. كما أعلنت مؤسسة “هيومن أبيل” البريطانية تقديم تعهدات بمبلغ 30 مليون دولار وهيئة الاغاثة التركية عشرة ملايين دولار وهيئة الاغاثة الاسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الاسلامي 2.7 مليون دولار ونظمة “أر ام بي دي” العراقية ارعبة ملايين دولار في حين أعلنت الجمعية الطبية العراقية الموحدة تقديم 5.1 مليون دولار.

ويعقد مؤتمر المنظمات غير الحكومية بالتزامن مع مؤتمر الكويتي الدولي لاعادة إعمار العراق الذي تستضيفه الكويت وحتى الـ14 فبراير الحالي بهدف حشد الدعم الدولي لخطط اعادة اعمار العراق.

وعقد امس مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق الذي يستهدف بحث مستجدات الوضع الإنساني وجهود الاستجابة هناك بالتزامن مع استضافة الكويت لأعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق.

وبدأت فعاليات المؤتمر الذي عقد بتوجيهات من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتكليف من الحكومة الكويتية للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية الكويتية وسط مشاركة دولية واسعة اذ يتضمن عددا من الجلسات التي يتحدث فيها رموز وقيادات العمل الإنساني من شتى أنحاء العالم عن تجاربهم الانسانية.

وشهد المؤتمر الذي استمر يوما واحدا مشاركة مجموعة من المتحدثين يمثلون نحو 70 منظمة انسانية منها 30 منظمة اقليمية ودولية و25 منظمة عراقية و15 منظمة كويتية يستعرضون تجاربهم في اغاثة المهجرين والمنكوبين والمتضررين وتقديم الاحتياجات الأساسية لملايين النازحين العراقيين.

وبحث اولى جلسات المؤتمر مستجدات الوضع الانساني وجهود الاستجابة الانسانية في العراق فيما تتناول الجلسة الثانية اعلان برامج دعم الوضع الانساني في العراق للعام 2018 في حين ستخصص الجلسة الثالثة لبحث دور المجتمع المدني في بناء الثقة. وحظيت بادرة الكويت باقامة هذا المؤتمر بإشادات أممية ودولية وعربية واسعة اذ تؤكد هذه الفعاليات حرص الكويت على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الشعب العراقي على اثر الحروب والصراعات التي تعرض لها لاسيما عقب معاركه مع مايسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). ويستهدف المؤتمر تقييم الوضع الإنساني في العراق وحشد جهود المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للاطلاع على الاحتياجات الأساسية للأشقاء العراقيين المتضررين جراء النزاعات المسلحة ودعم جهود الاستجابة وتعزيز جهود الشراكة في مواجهة التحديات الإنسانية المؤلمة في العراق.

وفي سبيل انجاح فعاليات المؤتمر وجهت الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية دعوات المشاركة الى اكثر من 100 منظمة محلية وإقليمية ودولية والعديد من الشخصيات القيادية والأممية الرفيعة الناشطة في المجال الإنساني مقرونة بورقة تعريفية عن المؤتمر تتضمن رؤيته وأهدافه.

كما تكفلت الهيئة باصدار تقارير دورية بشأن تنفيذ التعهدات التي من المنتظر ان يخرج بها المؤتمر على ان توافي المنظمات المانحة الهيئة بتقارير ربع سنوية عن برامجها الإنسانية التي ستضطلع بتنفيذها لصالح العراق في عام 2018.