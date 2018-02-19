35٫4 مليار دينار إجمالي النشاط الائتماني… 42٪ للتسهيلات الشخصية

«بيتك» 3٫2٪ نمو الائتمان المحلي خلال ديسمبر الماضي قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن إجمالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي في شهر ديسمبر الماضي بلغ 35.4 مليار دينار كويتي (نحو 116 مليار دولار) بزيادة سنوية بلغت 3.2 في المئة. وأضاف (بيتك) في تقريره الاقتصادي الصادر امس عن (تطور النشاط الائتماني بالكويت خلال ديسمبر 2017) أن إجمالي الائتمان الممنوح تراجع بنحو طفيف 0.2 في المئة على أساس شهري مقارنة مع نوفمبر الماضي. وأوضح أن التسهيلات الممنوحة لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك وقطاع الصناعة وقطاعي العقار والإنشاء تراجعت بنسبة 11.1 و0.7 و0.2 في المئة على التوالي. وذكر أن التسهيلات الشخصية ارتفعت بنحو 629.2 مليون دينار (نحو ملياري دولار) بنسبة نمو بلغت 4.4 في المئة لتبلغ 15.1 مليار دينار (نحو 49 مليار دولار) خلال ديسمبر الماضي وتمثل 42.6 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح. وقال إن التسهيلات الممنوحة لقطاع النفط الخام والغاز سجلت نموا قيمته 262.2 مليون دينار (نحو 864 مليون دولار) في ديسمبر الماضي بنسبة نمو بلغت 24.7 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار دينار (نحو 4.2 مليار دولار). ولفت إلى أن التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة ارتفعت بنحو 195 مليون دينار (نحو 643 مليون دولار) لتبلغ 3.3 مليار دينار (نحو 10 مليارات دولار) وتمثل نحو 9.4 في المئة من إجمالي الائتمان في ديسمبر الماضي مقارنة مع 3 مليارات دينار (نحو 9.9 مليار دولار) في ديسمبر 2016. وأفاد أن التسهيلات الائتمانية الشخصية في ديسمبر الماضي تمثل 42.6 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح مقارنة مع 42 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في ديسمبر 2016. وبين أن حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء تمثل 27.8 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في ديسمبر الماضي مقارنة مع 28.7 في المئة في ديسمبر 2016. وذكر أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقار والإنشاء تراجعت بنسبة 0.2 في المئة لتبلغ 9.8 مليار دينار (نحو 29 مليار دولار) في ديسمبر الماضي على أساس سنوي في حين تراجعت بنحو 0.7 في المئة على أساس شهري.