أعلنت شركة كويت إنرجي في بيان على موقعها الرسمي عن فشل محادثات الاندماج مع شركة «سوكو إنترناشيونال بي إل سي».

وأوضحت «كويت إنرجي» في البيان أن فشل محادثات الاندماج مع «سوكو إنترناشيونال بي إل سي» جاء بسبب عدم تمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط المُعاملة المقبولة للطرفين.

وأفادت الشركة أنها كانت في محادثات أولية منذ مطلع يناير الماضي، مع «سوكو إنترناشيونال بي إل سي» حول إمكانية دمج الشركتين معاً.

ولدى «كويت إنرجي»، أصول في العراق وسلطنة عُمان ومصر واليمن. أما سوكو فانكشافها الجغرافي مختلف تماماً، إذ تعمل في فيتنام والكونجو وأنجولا ولا تملك أصولاً كبيرة في الشرق الأوسط.

وأكدت «كويت إنرجي» التزام، مجلس ادارتها ملتزم بالحفاظ على مصالح المساهمين وتحقيق أفضل عائد ممكن لهم من خلال دراسة وتقييم الخيارات المُتاحة لتعظيم حقوق المساهمين.