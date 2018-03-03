“الدولي” وزع أعلى عائد جارٍ على المساهمين بنسبة 4٫3٪

سجلت البنوك الكويتية نموا جيدا في ارباحها السنوية 2017 بنسبة 9٫4٪ ليبلغ اجمالي الارباح 827 مليون بالمقارنة مع 756 مليون دينار اجمالي ارباح عام 2016، حيث سيطر الوطني على 39٪ من صافي ارباح البنوك ثم بيتك بحصة بلغت 22٫3٪، وجاء الاداء الايجابي للبنوك نتيجة نمو واضح في ادائها التشغيلي المدعوم بزيادة في ايرادات التمويل وزيادة حجم الاعمال، ووفقا لتقرير الاستثمارات الوطنية” حول اداء البنوك في 2017 ان التحسن في ايرادات التمويل احد اسبابه قيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة 0٫25٪ في مارس 2017 تزامنا مع زيادة الفائدة على الدولار الاميركي، والجدير بالذكر استطاع بنك الكويت المركزي تطبيق سياسات نقدية اخرى مثل رفع سعر الفائدة على خصم الاوراق التجارية الحكومية والسندات بهدف التعامل مع حركة اسعار الفائدة الصاعدة على الدولار الاميركي وذلك ضمن بقاء سعر الفائدة على القروض دون تغير وتشجيع نمو الائتمان مع امكانية رفع البنوك لفوائدها على الودائع بشكل مناسب.

ومن خلال النظر الى صافي القروض لدى قطاع البنوك يتبين انها قد ارتفعت بنسبة 3٫8٪ بنهاية ديسمبر 2017 بالمقارنة مع ديسمبر 2016 اضف الى ذلك فإن اجمالي الودائع قد نمى بشكل اعلى بمعدل 4٫5٪ خلال نفس الفترة وبالتالي فإن نسبة القروض الى الودائع قد تراجعت بشكل طفيف لتصل الى 95٪ في ديسمبر 2017، هذا وقد ارتفعت قيمة صافي القروض الممنوح كما في 31 ديسمبر 2017 الى ما يقارب من 49٫1 مليار دينار بالمقارنة مع 47٫3 مليار دينار في ديسمبر 2016، هذا وقد ارتفعت قيمة اجمالي الودائع من 49٫5 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2016 الى 51٫7 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2017، وبرأينا ان نمو الائتمان كان جيد نسبيا وذلك بدعم من النشاط الاقتصادي الايجابي المتمثل الاقتصادي الايجابي المتمثل في تبني الحكوم للكثير من الشماريع التنموية وتنفيذ برامجها الخاصة بالانفاق الرأسمالي، خصوصا في ظل تحسن اسعار النفط في عام 2017 بالمقارنة مع الاعوام الماضية، حيث ان الشماريع ا لتنموية تشكل حجر الاساس في تنشيط بيئة الاعمال ودورها في تعزيز الدورة الاقتصادية في قطاعات اقتصادية مختلفة الامر الذي ينعكس ايجابا على القطاع البنكي بشكل مباشر.

استمرت البنوك الكويتية خلال عام 2017 في حجز المخصصات، حيث ان اجمالي مخصصات هذه البنوك قد ارتفع خلال العام بنسبة 16٫5٪ بالمقارنة مع العام 2016 لتصل لما يقارب 649 مليون دينار خلال 2017، النصيب الاكبر منها لصالح الوطني بنسبة 29٫0٪ ثم بيتك بنسبة 25٫2٪ وعلى الرغم من التأثير السلبي للمخصصات على مستوى الربحية الا انها تعط مطلبا مستحقا في بيئة الاعمال المصرفية.

هذا وقد تصدر الوطني قائمة البنوك الاكثر منحا للقروض بقيمة بلغت 14٫5 مليار دينار ثم بيتك بقيمة بلغت 12٫1 مليار دينار بنسبة 29٫5٪ و24٫7٪ على التوالي كما في ديسمبر 2017، اضف الى ذلك فقد بلغت اجمالي ودائع الوطني وبيتك ما قيمته 13٫7 و13٫8 مليار دينار على التوالي وما نسبته 26٫7٪ و26٫8٪، على التوالي من اجمالي الودائع في البنوك المحلية خلال الفترة نفسها.

وعاد مقارنة البنوك من حيث Dividend payout ratio تصدر الوطني القائمة بنسبة 56٫6٪ ثم الاهلي بنسبة بلغت 54٫5٪ وعند النظر الى السهم في تاريخ 21 فبراير 2018 يليه البنك التجاري الكويتي بعائد جاري Dividend yield 4٫0٪ هذا وقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك من حيث ربحية السهم الواحد بقيمة بلغت 53 فلسا تلاه البنك التجاري بقيمة بلغت 33٫9 فلس خلال ديسمبر 2017، كما في نهاية 31 ديسمبر 2017، بلغت القيمة الدفترية لسهم البنك الوطني 557 فلسا وهي الاعلى في قطاع البنوك الكويتية بينما سجل سهم بنك وربة اقل قيمة دفترية تساوي 175 فلسا، اما على صعيد مكرر القيمة الدفترية فقد سجل بنك بوبيان اعلى مكرر قيمة دفترية 2٫4، في حين نجد ان بنك الكويت الدولي صاحب ادنى مكرر قيمة دفترية 0٫84 في قطاع البنوك المحلية، وعند النظر الى مكرر الربحية نجد بأن بنك وربة قد سجل اعلى مكرر ربحية بين البنوك الكويتية 56٫9 بينما سجل بنك برقان اقل قيمة مكرر ربحية 11٫4.