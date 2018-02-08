4 مباريات مهمة في الدوري المصري اليوم

القاهرة- محمد الدمرداش:

تقام اليوم، الجمعة، 4 مباريات هامة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي الداخلية مع الإسماعيلي في الثالثة إلا الربع عصرا، وفي ذات التوقيت يلتقي الرجاء مع انبي، بينما يتواجه وادي دجلة مع بتروجت في الخامسة مساءً، والختام يجمع بين الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري عند السابعة والنصف.

على إستاد كلية الشرطة، يستضيف الداخلية نظيره الإسماعيلي في موقعة هامة للغاية، ولن تكون سهلة بالنسبة للدراويش الذين يطمحون في مواصلة المنافسة على اللقب ومطاردة الأهلي، خاصة وأن الفريق يمتلك 45 نقطة في المركز الثاني، ومن الضروري الفوز للاستمرار بالمنافسة بجانب تأمين المركز الثاني الذي يطارده عليه فريق المصري البورسعيدي.

وعلى ملعب برج العرب، يخوض انبي مواجهة تبدو سهلة عندما يحل ضيفا على الرجاء الذي يستقر في قاع الدوري وبات قريبا من تأكيد هبوطه وعودته للقسم الثاني مرة أخرى.

انبي يحتل المركز السادس برصيد 32 نقطة ويعاني من تذبذب بالنتائج وآخرها خسارة أمام طلائع الجيش، وبالتالي لا بديل عن إسقاط الرجاء صاحب المركز الأخير برصيد 12 نقطة، حتى لا يتراجع ترتيبه في ظل اقتراب الملاحقين منه.

وعلى إستاد الدفاع الجوي، يحاول وادي دجلة صاحب المركز 16 الخروج من عثرته والابتعاد عن شبح الهبوط عندما يستضيف بتروجت صاحب المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة والذي تحسنت نتائجه كثيرا مؤخرا.

وعلى ملعب السلام، يحاول الاتحاد السكندري، الهروب من دوامة الهبوط عندما يحل ضيفا على الإنتاج الحربي الذي يسير بخطى ثابتة هذا الموسم مع المدرب مختار مختار.