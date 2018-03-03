4 ملايين دينار تراجع في حجم الاستثمارات الكويتية بالبورصة في فبراير الماضي

كتب – محمود شندي:

أشارت احصائية عن حجم التداول في بورصة الكويت طبقا لجنسية و فئة المتداول خلال شهر فبراير الماضي الى وجود عمليات بيع قوية وحادة من قبل المؤسسات والشركات الكويتية وصناديق الاستثمار ما ادى الى تراجع استثماراتهم في السوق بنحو 10.7 مليون دينار في حين ارتفع حجم الاستثمارات الجديدة في السوق من قبل الافراد الكويتيين بنحو 4.1 مليون دينار في حين ارتفعت استثمارات محافظ العملاء بنحو 2.2 مليون دينار فيما تراجع اجمالي حجم الاستثمارات الكويتية بنحو 4.4 مليون دينار.

واضافت الاحصائية ان صافي استثمارات الخليجيين في السوق خلال فبراير شهد تراجعا بقيمة 4٫5 مليون دينار نتيجة تخارجات كبيرة استثمارات جديدة من قبل الشركات والمؤسسات الخليجية وهو ما يشير الى تحول بعض الاستثمارات الخليجية خارج بورصة الكويت، فيما ارتفعت استثمارات الجنسيات الاخرى في شهر نوفمبر الماضي بواقع 8.9 مليون دينار.

وحول البيانات الخاصة بتداول الافراد الكويتيين فتشير الاحصائية الى بلوغ عدد الاسهم التي تم شراؤها نحو 834.4 مليون سهم بقيمة 90.1 مليون دينار بمعدل 42.8 % فيما بلغت عدد اسهم المباع 770.9 مليون سهم بقيمة 85.9 مليون دينار بمعدل 40.8 % ليصل حجم التخارج من قبل الافراد الكويتيين في السوق 4.1 مليون دينار.

فيما بلغ حجم شراء المؤسسات والشركات الكويتي 87 مليون سهم بقيمة 21.6 مليون دينار بما يعادل 10.2 %، فيما بلغ حجم المبيعات 151 مليو سهم بقيمة 26.8 مليون دينار بنسبه 12.7 ليتراجع اجمالي استثمارات الشركات والمؤسسات الكويتية في السوق بنحو 5.1 مليون دينار،

اما الصناديق الاستثمارية الكويتية فقد قامت بشرا 52 مليون سهم بقيمة 15.9 مليون دينار بما يعادل 7% فيما بلغت عمليات البيع 73.7 مليون سهم بما يعادل 21.6 مليون دينار بنسبة 10.2 % بما يعني تراجع استثمارات الصناديق الكويتية في السوق بقيمة 5.6 مليون دينار.

وحول تداولات محافظ العملاء الكويتية فقد قامت بشراء 308.6 مليون سهم بقيمة 43.2 مليون دينار بما يعادل 20.5 % فيما بلغت عمليات البيع 280.9 مليون سهم بما يعادل 40.9 مليون دينار بنسبة 19.4 % بما يعني ارتفاع حجم استثمارات محافظ العملاء الكويتيين في السوق بنحو 2.2 مليو دينار.

اما فيما يخص تداولات الافراد الخليجيين فقد بل حجم الشراء 16.7 مليون سهما بقيمة 1.2 مليون دينار وبمعدل 0.5 % فيما بلغ حجم عمليات البيع 13.9 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار دينار بما يشير الى تراجع استثمارات الافراد الخليجيين في السوق بنحو 62.7 الف دينار،اما المؤسسات والشركات الخليجية فقد بلغ حجم مشترياتها في السوق الكويتي 22.8 مليون سهما بقيمة 9.6 مليون دينار اما المبيعات فبلغت 41.7 مليون سهما بقيمة 13.5 مليون دينار بما يعني ارتفاع استثمارات المؤسسات الخليجية بنحو 3.9 مليون دينار، وفيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية الخليجية فقد قامت بشراء 7.3 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار بما يعادل 0.6% فيما بلغت عمليات البيع 8.4 مليون سهم بما يعادل 1.9 مليون دينار بنسبة 0.9 % بما يعني تراجع استثمارات للصناديق الخليجية بقيمة 606.1 الف دينار.

اما محافظ العملاء الخليجية فقد شهدت تراجعا بنح 1.4 مليون دينار بعد ان شهدت عملية شراء بنحو 311.4 الف سهما بقيمة 17.4 الف دينار في حين كانت عمليات البيع 265.9 الف سهما بقيمة 18.9 الف دينار وبذلك تكون البورصة الكويتية قد شهدت خروج استثمارات خليجية جديدة بقيمة 4.5 مليون دينار.

وفيما يخص تداولات الجنسيات الاخرى فقد شهدت ارتفاعا بنحو 8.9 مليون دينار، حيث شهدت تداولات الافراد من الجنسيات الاخرى ارتفاعا بنحو 146.7 الف دينار حيث بلغت عمليات الشراء 52.7 مليون سهم بقيمة 3.9 مليون دينار فيما كانت عمليات البيع بنحو 51.2 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون دينار.

اما استثمارات المؤسسات فقد شهدت ارتفاعا بنحو 11.6 مليون دينار حيث بلغت عملية الشراء 38 مليون سهما بنحو 22 مليون دينار فيما كانت عمليات البيع 21.5 مليون سهما بنحو 10.4 مليون دينار، اما صناديق الاستثمار فقد تراجعت استثماراتها بنح 2.7 مليون دينار حيث بلغ حجم مشترياتها مليون سهما في حين بلغت عمليات البيع 4 مليون دينار.

وشهدت الاغلاقات الشهرية لبورصة الكويت خلال فبراير الماضي ارتفاعات في جميع المؤشرات ولكن بصورة متباينة حيث اقفل المؤشر السعري على ارتفاع بواقع 85 نقطة بنحو 1.2 % ليستقر عند مستوى 6772.8 نقطة فيما ارتفع المؤشر الوزني نقطتين ليغلق على 413.9 نقطة بارتفاع 0.4 % فيما حقق مؤشر كويت 15 ارتفاعا بنحو17 نقطة ليغلق على 958 نقطة بنمو 1.8 %.