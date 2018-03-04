4 مواطنين مطلوبين بـ 90 ألف دينار سقطوا في الفروانية ومبارك الكبير

كتب – منيف نايف:

ضبط رجال دوريات امن الفروانية مواطنا مطلوبا بـ40 ألف دينار بعد الاستعلام عن بياناته عند نقطة امنية في منطقة الفروانية حيث جرى القبض عليه واحالته الى التنفيذ المدني.

وفي سياق متصل ألقى رجال الامن القبض على مواطن مطلوب بـ39 ألف دينار في منطقة خيطان واحالوه الى الجهة المختصة.

الى ذلك، تمكن رجال دوريات امن مبارك الكبير من ضبط مواطن مطلوب بمبلغ 1200 دينار في منطقة مبارك الكبير بالاضافة الى آخر مطلوب بسبعة آلاف دينار وجرى احالتهما الى التنفيذ المدني.