4 نقاط تفصل الأهلي عن الدوري الـ 40

القاهرة- محمد الدمرداش:

بات النادي الأهلي على بعد 4 نقاط فقط من حسم لقب الدوري المصري، بعد فوزه اول من امس بثلاثية نظيفة على فريق الداخلية، ليقترب كثيرا من حسم اللقب الغالي.

من جانبه أكد حسام البدري، المدير الفني للأهلي، أنه قرر إغلاق صفحة مباراة الداخلية والمنافسة المحلية بشكل مؤقت، للتركيز في مباراة مونانا الغابوني والمحدد لها يوم 6 مارس الجاري بستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح البدري أن الاستعدادات الفنية لمواجهة مونانا الغابوني ستبدأ اليوم، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية من التدريبات لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس خلال الفترة الحالية قبل بدء المشوار الإفريقي.

وأشار المدير الفني إلى أنه تسلم تقريرا مفصلًا عن فريق مونانا من سيد معوض مدرب الفريق، بعد سفره لمتابعة مباراة الإياب بدور الـ64 في الغابون، مشيرًا إلى أنه توقع صعود مونانا، ولذلك كان سفر معوض إلى الغابون، للتعرف على كل التفاصيل وما يخص الفريق المنافس فنيا على أرض الواقع.

وأضاف المدير الفني، بأن تقرير معوض جاء شارحًا لكافة الأمور الإدارية والأجواء وحالة الطقس التي سيواجهها الأهلي في الغابون، فضلاً عن تقرير فني موضح لكافة العوامل التي يتميز بها فريق مونانا، وكذلك نقاط ضعفه للتأكيد على الفيديوهات والمعلومات التي وصلت عن فريق مونانا.

وأكد البدري أنه يعلم جيدًا مدى أهمية بطولة إفريقيا لدى الملايين من جماهير الأهلي في كل مكان، وأن هناك أكثر من جلسة سوف يتم عقدها مع اللاعبين من أجل التأكيد على أهمية بطولة إفريقيا وضرورة التركيز في ضربة البداية.

وعن سعادته بعودة الفريق لخوض منافساته الإفريقية على ملعب «ستاد القاهرة» وبحضور جماهيري، قال البدري أن من الضروري تخطي الأهلي الدور الأول من البطولة والاستمرار ومع زيادة عدد الجماهير فيما هو قادم سيكون له تأثير إيجابي جدًا على مسيرة الأهلي من أجل اللقب هذا الموسم.

أثنى على أداء لاعبيه وقتالهم لتحقيق نتائج وأداء مُرضٍ خلال المرحلة الماضية من المنافسة المحلية، مشيرًا إلى أنه لا توجد ثوابت في كرة القدم، وأن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة بالرغم الكثير من المتغيرات والغيابات.