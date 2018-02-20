4 وسائل تساعد بها جسمك لكي يشفي نفسه بنفسه

ترجمة – أحمد عبدالعزيز:

الاعياء والرصد ليس ضرباً من اللهو، خاصة لمن يشعرون بالاعياء طول الوقت والمفترض ان يحارب جهاز المناعة الجراثيم والعدوى المرضية، لكنه أحيانا يعجر عن اداء دوره بشكل صحيح ومن ثم تتعرض للاصابة بنزلات البرد وغيرها من الامراض، واذا شعرت بالمرض بشكل متواصل فهذه علامة على فشل جهازك المناعي بالقيام بدوره الاساسي.

لذلك وضع الخبراء مجموعة من الخطوات التي تعيد لجهاز المناعة قدرته على التصدي للامراض والعدوى، وتخفيف الآلام التي يشعر بها من يعانون من الاعياء والمرض بصورة مستمرة.

1- تأكد من حصولك على القدر الكافي من النوم

النوم لا يقل في أهميته لصحتنا عن التغذية والتمرينات فالنوم هو احد العوامل الحاسمة في اكتساب المرء للصحة والعافية بشكل صحيح، وللاسف كثيرا ما يتجاهل الناس هذه الحقائق، ويحتاج البالغ الى سبع ساعات على الاقل من النوم ليلا حتى يعطي لجسمه الوقت الكافي ليشفي نفسه بنفسه، ويعيد الحيوية والشباب للجسم، وقد وجد المركز الاميركي لضبط الامراض ان نحو 35٪ من الاميركيين لا يحصلون على القدر الكافي من النوم الذي ينبغي الحصول عليه، وهذا هو سبب انتشار الامراض والاعياء.

ثمة علاقة قوية بين النوم وبين جهاز المناعة فالاشخاص الذين لا يحصلون على النوم الكافي تقل لديهم مستويات خلايا T ما يؤدي الى ضعف مقاومة جهاز المناعة لنزلات البرد والانفلونزا حيث ان خلايا T تحارب البكتريا وتقاوم اي ميكروبات تحاول غزو اجسامنا لقد آن الأوان لكي نفكر مرة اخرى في عادات النوم التي نتبعها لكي نعزز قوة مناعتنا ضد المرض والتعب.

2- التركيز على التغذية

كثر الحديث عن ان تناول اطعمة معينة يعزز جهاز المناعة، ولكن لا يوجد طعام بعينه يحسن هذا الجهاز ولكن تبني نمط حياة صحي، وتناول اغذية متوازنة لكي توفر لجسم ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن وغيرها من المغذيات التي تحافظ على قوتك وصحتك، وفي المقابل يؤدي سوء التغذية الى ضعف جهاز المناعة والاشخاص الذين يكثرون من تناول الوجبات السريعة والمشروبات السكرية، والوجبات الخفيفة المملحة، والاطعمة المقلية وغيرها من الطعام الرديء “الغث” والمسمى junk food يسيئون لاجهزتهم المناعية ويضرون بصحة أجسامهم

3- اختيار المكملات الصحيحة

في الغالب لا يحصل جميع الناس على كل ما تحتاجه اجسامهم من عناصر غذائية فقط من الاطعمة التي يتناولوها، لذلك يمكن استكمال هذا النقص من خلال المكملات الغذائية، ويتم ذلك بالتشاور مع الطبيب واختصاصي التغذية ليحدد لك ما تحتاجه من هذه المكملات ويحدد لك المقادير الصحيحة منها.

4- التمرينات لازمة للصحة

معظم الناس لا يمارسون القدر الكافي من التمرينات الرياضية، وهي التي تلعب دورا حيويا في صحة جهاز المناعة، كما انها تخفض مستويات الاجهاد والضغوط STRESS فتزيد قوة مقاومة الجسم للامراض والعدوى.

اذا لم نفكر جديا في زيادة التمرينات الرياضية فاننا نؤخر الشفاء ولا نساعد اجسامنا على ان تعالج نفسها بنفسها وتحقق الشفاء الذاتي.

الخلاصة ان جسم الانسان آلة شديدة التعقيد، ولكي نحافظ على صحتها يجب ان تتضافر العوامل السابقة لكي تدعم مناعة الجسم وتقويه في مواجهة المرض والاعياء.