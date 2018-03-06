كتب – محمود شندي:

شهد المزاد الذي نظمته شركة الانماء العقارية مساء اول من امس بيع جميع القسائم السكنية التي تم طرحها والواقعة في منطقة الفنيطيس، بمبلغ إجمالي وقدره 4.3 ملايين دينار كويتي بزيادة بلغت نسبتها 11.4% عن السعر الابتدائي الذي كان 3.8 ملايين دينار.

واستطاعت شركة “الانماء” بيع 18 قسيمة سكنية خلال المزاد وذلك عقب تصارع من قبل المشاركين فى المزاد للحصول عليها، حيث بيعت أرخص قطعة أرض (شارع واحد) مساحتها 375 متر مربع بسعر 195 ألف دينار بزيادة 15 ألف دينار عن السعر الابتدائي الذي طرحت به، فيما بلغ أعلى سعر أرض بيعت بالمزاد 308 آلاف دينار وهي ارض مميزة (بطن وظهر+سكة شارع الفحيحيل) بزيادة 28 ألف دينار عن السعر الابتدائي.

وبلغ إجمالي مساحات القسائم الـتي طرحت بالمزاد 6875 متر مربع، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع الابتدائي 562 دينار، لكن متوسط سعر بيع المتر بالمزاد بلغ 626.6 دينار.

وساهم المزاد الذي أقامته الانماء على تنشي سوق العقار حيث شهد حضورا كبيرا لفعاليات المزاد من المهتمين بالعقار السكني سواء من المواطنين الذين يبحثون عن منزل العمر بالإضافة الى عدد من الوسطاء والتجار الذين تابعوا المزاد عن كثب لتعرف عن مسار واتجاهات العقار السكني مع بداية 2018.

وقد تم فتح المزايدة للقسائم بأسعار مناسبة مع قيم السوق الحالية وغير مبالغ فيها وهو ما تم ترجمته فى حجم المبيعات واعطت مؤشرات ايجابية على تحرك السوق العقاري الذي شهد خلال الفترة الأخيرة ركودا ملحوظا في حركة البيع والشراء، وتمثل نموا طيبا ومقبولا ومناسبا لظروف السوق الحالية الامر الذي يعطي بوادر بعودة نشاط السوق العقاري وتحركه.