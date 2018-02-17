40 دولة شاركت في المؤتمر العالمي الداعم للحدائق السقفية المسطحة

تحت رعاية وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح أقامت منظمة ايجرا (IGRA) امس المؤتمر العالمي الداعم لنظام الحدائق السقفية المسطحة ونظام زراعة المباني وذلك في حديقة الشهيد (المرحلة الثانية). ويهدف المؤتمر الذي اقيم بمشاركة وحضور العديد من المهندسين والمعماريين المختصين بهذا المجال من أكثر من 40 دولة إلى عرض أهمية وفوائد نظام الحدائق السقفية المسطحة في تخفيف التصحر والاحتباس الحراري الذي يهدد العالم والتشجيع على استخدام هذا النظام على مستوى الفرد خاصة والمجتمع عامة.

وقدمت مصمم المناظر الطبيعية ومشرف حديقة الشهيد المهندسة هيفاء المهنا شرحا حول حديقة الشهيد وهو المشروع الذي طوره الديوان الأميري باعادة تأهيل وتوسعة الحزام الأخضر وهي سلسلة من الحدائق التي بنيت بمدينة الكويت القديمة والتي اصبحت اليوم معلما يجمع مختلف المتاحف والعناصر والاحداث التاريخية كما تروي حديقة الشهيد قصة تاريخ دولة الكويت وثقافتها.

وقد فاز مشروع حديقة الشهيد بجائزة منظمة ايجرا (IGRA) السنوية وتم تقديم الجائزة نياز خاجة الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بالديوان الاميري.