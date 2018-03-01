40 كيسا حصيلة حملة طلبة متوسطة عبدالعزيز حسين لتنظيف الشواطئ

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة شؤون البيئة في مراقبة النظافة العامة بفرع بلدية العاصمة بالتعاون مع مدرسة عبدالعزيز حسين المتوسطة للبنين بحملة لتنظيف شاطئ السلام من النفايات والمواد البلاستيكية حيث اسفرت عن رفع 40 كيسا من المخلفات وذلك في اطار الحملات التوعوية لرفع مفهوم الوعي البيئي لدى الطلبة وتعريفهم بكيفية وضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

وأوضحت العلاقات العامة بأن مثل هذه الحملات تهدف إلى توعية الطلبة والطالبات بأهمية المحافظة على البيئة والحد من ظاهرة انتشار المخلفات لمرتادي الشواطئ ، عن طريق إلقاء محاضرات توعوية تفيد بأهمية النظافة وكيفية وضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها للمحافظة على المنظر الجمالي لاسيما أن المخلفات تؤدي إلى تشويه المنظر العام للشواطئ وتسبب التلوث البصري وتقضي على الحياة الفطرية.