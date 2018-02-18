40% نسبة غياب الطلبة

كتبت ـ رنا سالم:

حذرت وزارة التربية صباح امس مديري المناطق التعليمية من عدم استقرار الطقس وموجات الغبار مؤكدة عليهم ابلاغ الإدارات المدرسية بإلغاء طابور الصباح والسماح للحالات الخاصة بالاستئذان.

في موازاة ذلك اكدت مصادر لـ”السياسة” امس ان حالات غياب الطلبة في المدارس لم تتجاوز 40%, مشيرة الى ان اغلب الطلبة الغائبين يعانون من الحساسية والأمراض الصدرية وحاصلين على اعذار طبية تمنعهم من الخروج في مثل هذا الجو والذي يؤثر عليهم سلبا.