الأسد يسيطر على 36 في المئة من الغوطة ويتعهد استمرار الهجوم عليها رغم المجازر

عواصم – وكالات:

قتل 45 مدنياً، بينهم خمسة أطفال، وأصيب 170 آخرون في قصف لقوات النظام السوري والجيش السوري منذ منتصف ليل أول من امس، على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، بالرغم من الهدنتين الأممية والروسية المفترضتين، ليرتفع عدد قتلى القصف خلال 15 يوماً الماضية إلى 794 مدني.

وتراجعت وتيرة القصف منذ بدء الهدنة الروسية الثلاثاء الفائت، لكنه لم يتوقف وخصوصاً خارج أوقات سريانها، كما لم يُسجل خروج أي مدني عبر المعبر، فيما باتت قوات النظام تسيطر على 36 في المئة من مساحة الغوطة.

في غضون ذلك، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سورية، أن مسلحي الغوطة الشرقية وعدوا بالسماح للمدنيين بالخروج عبر الممر الآمن الذي فتحه الجيش السوري مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إليهم.

وبالتزامن مع استمرار المعارك، دخلت أمس، قافلة مساعدات إنسانية هي الأولى إلى الغوطة الشرقية منذ بدء التصعيد قبل نحو أسبوعين.

وتتألف القافلة المشتركة بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري من 46 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية تكفي لـ27500 ألف شخص في معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق.

ولم تسمح قوات النظام بإدخال العديد من المواد الطبية الضرورية، بينها حقائب الإسعاف الأولية، بحسب الامم المتحدة.

ومساء أول من أمس، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن العملية العسكرية في الغوطة “يجب أن تستمر بالتوازي مع فتح المجال أمام المواطنين للخروج”، معتبراً أن “عملية الغوطة هي استمرار لمكافحة الارهاب”، فيما تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، مشروع قرار بريطاني، يدعو لجنة التحقيق بشأن سورية لإجراء تحقيق عاجل ومستقل في أحداث العنف بالغوطة و”محاسبة مرتكبي الانتهاكات وإدانة قصف النظام السوري”.

إلى ذلك، دان البيت الأبيض، في بيان، استمرار النظام السوري، في هجماته ضدّ أهالي الغوطة، موضحاً أنّ روسيا تتجاهل قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في سورية لمدة 30 يوماً.

ولفت إلى أنّ موسكو تواصل ارتكاب الأخطاء وتستمر في قتل المدنيين العزل تحت مسمى مكافحة التنظيمات الإرهابية، مضيفاً إن “العالم المتحضر يجب ألّا يسمح للنظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية”.

واشار إلى أن طائرات الجيش الروسي نفذت في الفترة من 24 إلى 28 فبراير الماضي 20 غارة يوميا في دمشق والغوطة الشرقية، مشيراً إلى أنه تم استهداف مدنيين في الغارات الجوية.

وخلال اتصال هلاتفي مع نظيره الروسي فلادمير بوتين، حض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى اتخاذ اجراءات فعلية وملموسة” لكي يقبل النظام السوري “بدون لبس” بهدنة في الغوطة.

وذكر قصر الاليزيه في بيان “مع الاقرار بقبول الجماعات المعارضة المسلحة للهدنة الانسانية وعدم كافية التوقف الانساني لخمس ساعات الذي قررته روسيا شدد ماكرون على ضرورة تمكين قوافل المساعدات الانسانية من الوصول الى كل السكان المحتاجين دون معوقات ودون مزيد من التأخير”.

ودعا ماكرون روسيا الى “ابداء مصداقية كاملة في تعهداتها” في وقت “لم يسمح النظام (السوري) باي اجلاء لمرضى ومصابين”.

وفي جنيف، صوت مجلس حقوق الانسان على قرار تقدمت به بريطانيا ويدعو محققي حقوق الانسان الى “فتح تحقيق شامل ومستقل في الاحداث الاخيرة في الغوطة الشرقية” و”محاسبة مرتكبي الانتهاكات وإدانة قصف النظام السوري”.