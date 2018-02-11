5 باصات لتوصيل معلمي مدارس «صباح الأحمد» وباب النقل لايزال مفتوحا

كتبت- رنا سالم

طلبت منطقة الأحمدي التعليمية من قطاع الشؤون الإدارية في وزارة التربية توفير خمسة باصات جديدة لنقل معلمات ومعلمي مدارس مدينة صباح الأحمد من منازلهم والى مدارسهم، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ»السياسة» عن مخاطبة المنطقة لإدارة الخدمات في الوزارة لتوفير الباصات المطلوبة في اسرع وقت ممكن.

وقالت المصادر: ان هناك تجاوباً من ادارة الخدمات حول توفير الباصات قريبا خاصة أن بنود عقود النقل للمناطق التعليمية تسمح بزيادة اعداد الباصات خصوصا في ظل زيادة اعداد المعلمات بعد افتتاح ثلاث مدارس جديدة في المنطقة وتوافد السكان اليها خلال الفصل الدراسي الحالي.

على جانب آخر اكدت المصادر ان باب النقل لمدارس مدينة صباح الأحمد لا يزال مفتوحا للمعلمين الراغبين في الإنتقال اليها اضافة الى النقل الداخلي Gلإداريين بين المنطقة ومدارس المدينة فلا تزال المدارس بحاجة الى زيادة اعداد الإداريين والمعلمين فيها لتتناسب الهيئة التعليمية مع الزيادة السكانية السريعة في المدينة وزيادة اعداد الطلبة المترتبة على هذه الزيادة.