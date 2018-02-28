5 مستهترين في قبضة أمن الأحمدي

كتب- منيف نايف:
شن رجال أمن الاحمدي حملة موسعة على المستهترين جرى خلالها القبض على خمسة متسهترين وحجز مركباتهم بالاضافة الى ضبط مركبة مسروقة في منطقة الصباحية تركها مستهترون وهروبوا.
وبحسب مصدر امني فان المستهترين كانوا يستعرضون بمركباتهم على الدوارات.