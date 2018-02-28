5 مستهترين في قبضة أمن الأحمدي

كتب- منيف نايف:
شن رجال أمن الاحمدي حملة موسعة على المستهترين جرى خلالها القبض على خمسة متسهترين وحجز مركباتهم بالاضافة الى ضبط مركبة مسروقة في منطقة الصباحية تركها مستهترون وهروبوا.
وبحسب مصدر امني فان المستهترين كانوا يستعرضون بمركباتهم على الدوارات.
كتب – مشعل السنعوسي: لقي عسكري برتبة وكيل أول من فئة البدون وموظفان في وزارة الد
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كتبت ـ مروة البحراوي: أغلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أحد المطابخ المركزية في
توفي شاب كويتي يبلغ من العمر 23 سنة، إثر حادث أليم وقع على شارع نيوبورت في مدينة كار
تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من القبض على مواطن بتهمة حيازة كمية من المواد ال