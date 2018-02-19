قال بنك الكويت الوطني إن احتياطات البنوك المحلية ارتفعت خلال ديسمبر الماضي بواقع 271 مليون دينار (849 مليون دولار) لتصل إلى خمسة مليارات دينار (نحو 16.5 مليار دولار) ما يمثل 7.9 في المئة من إجمالي الأصول.

وأضاف (الوطني) في موجزه الاقتصادي امس ان هذا الارتفاع جاء بالترامن مع غياب الإصدارات السيادية في ديسمبر إذ شهدت قيمة أدوات الدين العام المحلية القائمة ثباتا عند 4.77 مليار دينار ما يقدر بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن الائتمان المصرفي تراجع للشهر الثالث على التوالي خلال شهر ديسمبر مع تباطؤ نموه إلى 3.2 على أساس سنوي مبينا أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال بواقع 225 مليون دينار (743 مليون دولار) باستثناء الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية.

وذكر أن نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال تباطأ على أساس سنوي إلى 3.4 في المئة في ديسمبر الماضي لافتا إلى أن التراجع في هذا القطاع ظهر في الائتمان الممنوح لكل من مكون الصناعة ومكون البناء والتشييد ومكون التجارة وقطاعات أخرى.

وبين أن قطاع النفط والغاز استطاع منفردا من بين بقية القطاعات تسجيل زيادة ملحوظة في الائتمان بلغت 52 مليون دينار (نحو 171.6 مليون دولار) مسجلا ارتفاع قدره 25 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي.

وأفاد بأن الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية ارتفع بواقع 100 مليون دينار (نحو 330 مليون دولار) مسجلا زيادة أقل من الزيادة المعتادة في نهاية الربع الأخير من 2017 في حين سجل قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية زيادة طفيفة.

وقال (الوطني) إن القروض الشخصية سجلت خلال ديسمبر الماضي زيادة معتدلة بقيمة 53 مليون دينار (نحو 175 مليون دولار) مع ثبات وتيرة نموها عند 7.3 في المئة على أساس سنوي في حين زادت القروض المقسطة بواقع 60 مليون دينار (نحو 198 مليون دولار) والتي تصرف غالبا للتمويل بغرض شراء المنازل.

وأضاف أن ودائع القطاع الخاص ارتفعت بواقع 383 مليون دينار ( نحو 1.26 مليار دولار) في ديسمبر الماضي إثر الزيادات التي شهدتها الودائع لأجل بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية مع تسارع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليصل إلى 3.8 في المئة على أساس سنوي.

وذكر أن الودائع الحكومية التي قد بدأت بالتراجع منذ العام الماضي سجلت ارتفاعا بسيطا بلغ 51 مليون دينار (نحو 168.3 مليون دولار) مشيرا إلى أنها حافظت على نمو ضئيل بلغ 0.9 في المئة على أساس سنوي.

وأفاد بأن أسعار الفائدة المحلية شهدت ارتفاعا في شهر ديسمبر تباعا للزيادة في سعر إعادة الشراء من قبل بنك الكويت المركزي بواقع 25 نقطة أساس كما ارتفعت الفائدة على ودائع العملاء بواقع 8 إلى 11 نقطة أساس في فترات الاستحقاق.

ولفت إلى ارتفاع سعر الفائدة بين البنوك (الإنتربنك) لأجل ثلاثة أشهر بواقع نقطة أساس واحدة في ديسمبر ليستقر عند مستوى 1.8 في المئة.