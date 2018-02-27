قدم خمسة نواب اقتراحاً بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال.

وينص الاقتراح الذي وقعه النواب: د. عادل الدمخي وعمر الطبطبائي وعلي الدقباسي والحميدي السبيعي وأسامة الشاهين على أن يعفى عفواً شاملاً عن الجرائم التالية التي وقعت في يومي 16 و17نوفمبر 2011 وان تسقط جميع الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة، سواء كانت حضورية أو غيابية، وسواء كانت ابتدائية أو صدرت من محكمة التمييز، وتعتبر تلك الأحكام كأن لم تكن هي وكل الاجراءات التي اتبعت بشأن تلك الجرائم، ولا تقيد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها.

يفرج عن جميع المحكومين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين بموجب حكم ابتدائي أو نهائي أو حكم صادر من محكمة التمييز.

يفرج عن جميع المتهمين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين احتياطيا أو محجوزين على ذمة التحقيق، وعلى النيابة العامة بعد صدور هذا القانون حفظ كل البلاغات التي تلقتها، والقضايا التي تحقق فيها والمتصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الاولى من هذا القانون وإلغاء كل الاجراءات التي اتخذتها فيها.

على جميع المحاكم التي تنظر قضايا متصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بعد صدور هذا القانون أن تصدر حكما بانقضاء الدعوى الجزائية، وألا يكون لقانون أثر على الدعاوى والمطالبات والحقوق المدنية المتصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى منه.

وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح: ان الدستور كفل للمواطنين الكثير من الحقوق ومن ابرز تلك الحقوق الحريات العامة بمفهومها ومجالاتها المختلفة، وشدد في مواطن عدة منه على حماية حريات المواطنين من اجل قيام كل مواطن بدوره في ضمان احترام الدستور وكفالة سيادة القانون والذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واكد هذا التوجه ما أوردته المذكرة التفسيرية بالنص على ان “هذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيئ على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم الى جانب حق الانتخاب السياسي مختلف مقومات الحرية الشخصية في المواد (30، 31، 32، 33، 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) وحرية المراسلة (المادة 39) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44)، وحق تقديم العرائض الى السلطات العامة (المادة 45)، وفي جو ملئ بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة.

وأوضحوا انه نظراً للظروف الخاصة والمحيطة بالوقائع التي أحاطت بالجرائم التي حدثت في يومي 16 و17 نوفمبر 2011 التي تمت في اطار نصوص الدستور الواردة في مقدمة هذه المذكرة الايضاحية وما نتج عن تلك الجرائم من تحقيقات ودعاوى وأحكام قضائية، لذا فقد رئي التقدم باقتراح العفو الشامل من اجل ان يشمل تلك الجرائم والبلاغات والقضايا والاحكام القضائية وذلك وفق نص المادة (75) من الدستور والتي تنص على ان للأمير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة أو ان يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو” لذا رغبة في طي صفحة ماضية وايمانا بفتح صفحة جديدة أملاً في مستقبل آمن للكويت وشعبها وتعزيز المصالحة الوطنية جاء هذا الاقتراح بقانون والذي أورد تحديدا للجرائم المطلوب العفو الشامل عنها وما نتج من دعاوى وأحكام واجراءات.

وبين النواب ان القانون المقترح اشتمل على نص باسقاط الاحكام وصور الادانة المختلفة وعدم تقييد الاحكام أو صور الادانة في صحف الحالة الجنائية، وأوردت المواد 2و3و4و5 من القانون المقترح نصوصا تقضي بإسقاط كافة احكام الادانة المرتبطة بالجرائم المذكورة في المادة الاولى منه واطلاق سراح المحبوسين وايقاف كافة الاجراءات بسب الاحكام القضائية، وبإصدار الاحكام بانقضاء الدعوى الجزائية ضد المحبوسين أو المتهمين فقد رئي التقدم باقتراح العفو الشامل هذا من اجل ان يشمل تلك القضايا والاحكام في أي مرحلة من مراحل التقاضي.