50 يوما على انطلاق كأس آسيا للسيدات

مع بقاء 50 يوما على انطلاق بطولة كأس اسيا للسيدات في الاردن 2018 تكون اللجنة المنظمة المحلية للبطولة قد انهت الجزء الاكبر من المتطلبات الاساسية لتنظيم البطولة التي تنطلق خلال الفترة من 6 الى20 ابريل المقبل.

ويسعى الاردن من خلال استضافته لهذا البطولة ان يسجل اسمه في لوحة الشرف بعد ان اصبح منارة في استضافة البطولات العالمية والقارية في كرة القدم حيث ستحل منتخبات القارة الصفراء ضيوفا على الاردن بعد 50 يوما من الان.

وتقام البطولة في العاصمة عمان وتحديدا على ملعبي ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب وستاد الملك عبدالله الثاني بمدينة القويسمة حيث تخوض ثمانية منتخبات من قارة اسيا المنافسة على لقب البطولة في سعيهم لحجز المقاعد التاهيلية لبطولة كأس العالم للسيدات فرنسا 2019.

وتعمل اللجنة المنظمة المحلية خلال هذه الايام على العديد من الامور التسويقية الخاصة بالترويج للبطولة خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.