500 قتيل في محرقة الغوطة الشرقية

عواصم – وكالات: جددت قوات النظام السوري لليوم السابع على التوالي غاراتها على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق موقعة مزيداً من الضحايا، لتتجاوز حصيلة القتلى 500 مدني، وسط توقعات بتصويت مجلس الأمن مساء أمس، على مشروع قرار هدنة.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن “محرقة الغوطة الشرقية مستمرة، ويكاد القصف الهستيري لا يتوقف”.

وأحصى المرصد، أمس، ارتفاع حصيلة القتلى الاجمالية منذ بدء قوات النظام تصعيد عملياتها في الغوطة الشرقية مساء الاحد الماضي الى 505 مدنيين بينهم 123 طفلاً، مشيراً إلى أن طائرات حربية سورية وأخرى روسية، شنت “غارات بصواريخ محملة بمواد حارقة على مناطق عدة في الغوطة الشرقية، أبرزها حمورية وعربين وسقبا، ما أدى الى اشتعال حرائق في الأحياء السكنية”.

في سياق متصل، قال مسعفون بالغوطة الشرقية إن القصف لا يهدأ لفترة من الوقت تسمح لهم باحصاء الجثث، فيما ندد سكان تحصنوا بالادوار السفلى في مبان وجمعيات خيرية طبية بالهجوم على 12 مستشفى.

في المقابل، تجدد أمس، سقوط قذائف على أحياء في دمشق، غداة مقتل مدنيين هما طبيب وطفل، واصابة 58 اخرين جراء استهداف حي ركن الدين ومناطق أخرى وسط دمشق وضواحيها.

وليل أول من أمس، أرجأ مجلس الأمن، التصويت على مشروع قرار بشأن سورية حتى مساء أمس، وسط دعوات دولية لوقف المجازر.

وينص مشروع القرار على رفع كل شكل من اشكال الحصار عن مناطق عدة أبرزها الغوطة الشرقية ويطلب من كل الأطراف “وقف حرمان المدنيين من المواد الغذائية والأدوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.

ولا تزال المفاوضات مستمرة مع موسكو حول صيغة المشروع على الرغم من تعديله سابقاً ليتضمن لهجة مخففة، في محاولة لتجنب استخدام روسيا حق النقض “الفيتو”، بعدما لجأت اليه 11 مرة لتعطيل مشاريع قرار تدين سورية.