عواصم – وكالات: جددت قوات النظام السوري لليوم السابع على التوالي غاراتها على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق موقعة مزيداً من الضحايا، لتتجاوز حصيلة القتلى منذ بدء التصعيد 500 مدني، وسط توقعات بتصويت مجلس الأمن مساء أمس، على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بعد تأجيل التصويت لمرات عدة آخرها الجمعة الماضي جراء تعذر التوصل الى اتفاق مع روسيا، أبرز حلفاء النظام السوري.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن “محرقة الغوطة الشرقية مستمرة، ويكاد القصف الهستيري لا يتوقف”.

وأحصى المرصد، أمس، ارتفاع حصيلة القتلى الاجمالية منذ بدء قوات النظام تصعيد عملياتها في الغوطة الشرقية مساء الاحد الماضي الى 505 مدنيين بينهم 123 طفلاً، مشيراً إلى أن طائرات روسية تشارك الى جانب طائرات قوات النظام في عمليات القصف، الأمر الذي نفته موسكو.

ولفت إلى مقتل “29 مدنياً بينهم أربعة أطفال على الأقل جراء الغارات، أمس، قضى أكثر من نصفهم في مدينة دوما” أكبر مدن الغوطة الشرقية ومعقل “جيش الاسلام”، الفصيل المعارض الأكثر نفوذاً في المنطقة، كما تم انتشال جثث خمسة مدنيين آخرين، أمس، من تحت الانقاض، تبين أنها تعود لأم وأطفالها الأربعة قتلوا قبل أربعة أيام في بلدة عين ترما.

وأوضح المرصد أن الغارات جاءت أمس، بعدما شنت طائرات حربية سورية وأخرى روسية، “غارات بصواريخ محملة بمواد حارقة على مناطق عدة في الغوطة الشرقية بعد منتصف الليل، أبرزها حمورية وعربين وسقبا، ما أدى الى اشتعال حرائق في الأحياء السكنية”.

في سياق متصل، قال مسعفون بالغوطة الشرقية إن القصف لا يهدأ لفترة من الوقت تسمح لهم باحصاء الجثث، فيما ندد سكان تحصنوا بالادوار السفلى في مبان وجمعيات خيرية طبية بالهجوم على 12 مستشفى.

وتجدد أمس، سقوط قذائف على أحياء في دمشق، غداة مقتل مدنيين هما طبيب وطفل، واصابة 58 اخرين جراء استهداف حي ركن الدين ومناطق أخرى وسط دمشق وضواحيها.

وليل أول من أمس، أرجأ مجلس الأمن، التصويت على مشروع قرار بشأن سورية حتى أمس.

وينص القرار على رفع كل شكل من اشكال الحصار عن مناطق عدة أبرزها الغوطة الشرقية ويطلب من كل الأطراف “وقف حرمان المدنيين من المواد الغذائية والأدوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.

ولا تزال المفاوضات مستمرة مع موسكو حول صيغة المشروع برغم تعديله سابقاً ليتضمن لهجة مخففة، في محاولة لتجنب استخدام روسيا حق النقض “الفيتو”، بعدما لجأت اليه 11 مرة لتعطيل مشاريع قرار تدين سورية.

وكتبت السفيرة الأميركية نيكي هايلي على موقع “تويتر” “من غير المعقول ان تعطل روسيا التصويت على وقف لاطلاق النار يسمح بادخال مساعدات انسانية في سورية، كم عدد الاشخاص الذين سيموتون قبل ان يوافق مجلس الأمن على التصويت؟ لنقم بذلك الليلة. الشعب السوري لا يستطيع الانتظار”.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول، مساء أول من أمس، إن “ما تقوم به روسيا وإيران وسورية، عار على الإنسانية”.

من جهته، اعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في تغريدة على “تويتر” أن ما يجري في الغوطة من قبل قوات النظام السوري “جرائم ضد الإنسانية”، مضيفاً إن حماية المدنيين، “مسؤولية المجتمع الدولي، ولا يجوز أن يتملص منها”، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن نظام الأسد يرتكب مجازر، داعيا العالم لاتخاذ موقف موحد ضدها.