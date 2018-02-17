* الحميدي: اختراع طواحين ضد الغبار بعد نجاح مشروع الإطفاء الذاتي للمباني

* الموسوي: توفير بعض القطع النادرة لاستكمال المشاريع في أقصر مدة

أكد مدير مركز الروبوت بوزارة التربية سالم الكندري أن إقامة مؤتمر الروبوت الطلابي في الكويت يومي 19 و20 فبراير الجاري اضافة جديدة وقوية للطلاب وذلك من عدد من خلال مشاركة الخبراء من الدول وتبادل الخبرات والاستفادة من انجازات الوفود المشاركة واخر ما توصلوا إليه.

وقال الكندري إن المؤتمر سيقام بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس مركز الروبوت الكويتي وبمشاركة طلابية تفوق ال520 طالبا وطالبة ، مضيفاً أن وزارة التربية تسعى جاهدة وبشكل كبير إلى مواكبة مسيرة التطور والتنمية التي يشهدها العالم في مجالات علوم الروبوت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعمل في سبيل تحقيق ذلك على الارتقاء بجودة البرامج والتطبيقات العملية المقدمة للطلبة الموهوبين وإتاحة الفرص لهم للتدريب على التقنيات الحديثة والاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال.

وقال الطالب يوسف الحميدي من ثانوية ناصر السعيد للبنين: إن أنشطة المركز والبرامج التي يقدمها متكاملة كما أن المدربين والمساعدين لا يتوانون عن مساعدة الطلبة في تنمية مواهبهم.

وأشار الحميدي إلى مشاركته في أكثر من بطوله عالمية وعربية، فقد حصل في رومانيا على الميدالية الذهبية وميداليتين فضيتين وبرونزيتين ، كما حصل على المركز الأول على مستوى الدول العربية.

وحول أبرز الاختراعات التي توصلوا إليها، بين الحميدي أنه انتهى من اختراع مشروع الإطفاء الذاتي للمبنى ويعد حاليا مشروع قادم وهو اختراع طواحين ضد الغبار.

ومن البرامج والمشاريع والتطلعات التي يتمنى أن تضاف للمركز قال الحميدي أننا نطمح ونأمل في تكثيف الدعاية أكثر حتى تجذب أعدادا أكثر من الطلبة والموهوبين حول هذه البرامج بالإضافة إلى تخصيص فصل في كل مدرسة أو مختبر خاص لأجل هذه المشاريع والاختراعات حتى يصقل الطلبة موهبتهم ويثري عنصر الإبداع لديهم.

ومن جانبه بين الطالب سيد الموسوي من ثانوية جابر الأحمد الصباح أن المركز قام بتوفير كل السبل والإمكانات التي تسهل عليهم القيام باستكمال المشاريع من حيث المعدات والأدوات فضلاً عن قيام المدربين بتوجيههم بما هو مناسب سواء في التحضير أو التركيب.

وبالنسبة للبطولات التي أحرزها المركز، بين الموسوي أنه شارك في بطولات عالمية وعربية، ففي عام 2016 أحرز الميدالية الذهبية والفضية من رومانيا تحت اسم دولة الكويت وكذلك حصوله على نفس المراكز الأولى في قطر عام 2017 .

ومن أبرز البرامج التي يطمح أن تضاف للمركز قال الموسوي نأمل بل نطمح إلى توفير بعض القطع النادرة حتى يتسنى لنا استكمال مشاريعنا في أقصر مدة.