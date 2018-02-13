كتب- محمد غانم :

كشفت احصائية حديثة صادرة عن وزارة الكهرباء والماء ان اجمالي مستهلكي الكهرباء والماء في المحافظات الست بلغ 560 الفاً و303مستهلكين حتى 6 فبراير الجاري وذلك بزيادة 6584مستهلكاً مقارنة بعددهم في 9 يناير من العام الفائت” 2017″الذي بلغ 553720مستهلكاً.

وبحسب الاحصائية جاءت محافظة حولي الاولى في ترتيب المحافظات في اجمالي اعداد المستهلكين بواقع 166223 مستهلكاً تلتها محافظة الفروانية بـ 138726، ومحافظة الاحمدي بـ120967ومحافظة العاصمة 56540 ومحافظة الجهراء 49659، وأخيراً محافظة مبارك الكبير بـ 28189 مستهلكا.

وبينت بان اجمالي عدادات الكهرباء في جميع المحافظات بلغ565 ألفا و799 عداداً فيما بلغ اجمالي عدادات المياه 181 الفاً و661 عداداً في حين بلغ اجمالي عدادات المياه الصليبي 703 عدادات أما اجمالي وصلات المياه الصليبية فبلغ 78246 عداداً فيما بلغ عدد عدادات المياه المعالجة 1448 عداداً ان اكبر ثلاث محافظات في اجمالي عدد عدادات الكهرباء هي حولي بواقع 165700عداد والفروانية بـ 135820 والاحمدي بـ 123234 اما اكبر ثلاث محافظات في اجمالي عدد عدادات المياه فهي الفروانية بـ 40521 عداداً، ومحافظة الاحمدي بـ 32967 الف ومحافظة الجهراء و32967 عداداً.

من جهة اخرى تتعاقد الوزارة قريبا مع احدى الشركات المتخصصة لتنظيف محطات كهرباء التحويل الثانوية في مناطق متفرقة من البلاد حيث حصلت مؤخرا على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالترسية على الشركة صاحبة العطاء الافضل، ثم سيتم مراجعة وتدقيق العقد والحصول على موافقة ديوان المحاسبة والبدء في الاعمال وفقا لجدول واعداد المحطات التي حددها قطاع شبكات التوزيع في جميع المحافظات وذلك في اطار خطة الوزارة لتحديث وتطوير الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها التشغيلية ووضعها في جهوزية تامة لتحمل الاعباء لاسيما خلال فترات الصيف التي تزيد فيه الاحمال ويتزايد الطلب على خدمتي الكهرباء والماء.