قال تقرير صادر عن شركة “كي بي ام جي” ان الشركات العائلية أبدت ثقةً في فرص نجاحها في العام 2018، في ظلّ تكيّفها مع «الواقع الجديد» المتمثل في انخفاض أسعارالنفط والتطوّرات الجيوسياسية.

يقول هاريشجوبيناث رئيس استشارات الشركات العائلية لدى شركة كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا: «تشكّل الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، ركيزة هامّة من ركائز الاقتصاد في المنطقة. وقد أبدى 57% من الذين تمّ استطلاع آرائهم عن ثقتهم بفرص نجاح أعمالهم في العام 2018، وهذا يعد مؤشراً إيجابياً على الرغم من ظروف المنطقة الاقتصادية».

أظهر الاستطلاع بقاء عنصر النمو أولويةً قصوى لدى أعمال الكثير من الشركات العائلية، ويركز 81% من هذه الشركات على تحسين معدّلات الربحية فيما تركّز 55% منها على زيادة الإيرادات. عند امتداد الشركات العائلية عبر الأجيال، من الضروري أن يتم الحصول على نسب كافية من الأرباح كي يتم توزيعها على عدد الأعضاء المتنامي. وقد أشار قرابة نصف الذين تمّ استطلاع آرائهم إلى ارتفاع حدة المنافسة (عائق محتمل للنمو) ومصدر قلق كبير؛ لذلك، من الطبيعي أن نرى 38% من الشركات في التقرير تخطط لتنويع منتجاتها وخدماتها، و23% منها تسعى لدخول أسواق جديدة.

كما أن إيجاد التوازن المناسب ما بين مصالح العائلة ومصالح الشركة يشكّل مصدر قلق رئيس للشركات العائلية – وقد اعتبره 77% من المشاركين مسألةً في غاية الأهمية. إلى ذلك، تضع الشركات العائلية بصورة متزايدة قواعد وإجراءات وعمليات لإدارة توقعات أعضاء العائلة ولتفادي النزاعات.

واستكمل جوبيناث كلامه قائلاً: «تعتبر إجراءات الحوكمة الفعالة عاملاً أساسياً في نمو الشركات العائلية. ويجب توافر هيكلية حوكمة مصممة وفق المعطيات الخاصة بكل شركة كي يستمر العمل لأجيال مستقبلية، كما يجب في الوقت إدارة المخاطر المرتبطة بالتعاقب الإداري والعمل على النمو المستمر بشكل فعّال. ووفق ما أظهره الاستطلاع، تتعامل الشركات العائلية هذه المسألة من خلال الحرص على اعتماد الآليات المناسبة، بما يشمل تأسيس مجلس مديرين رسمي (85%) ومجلس مستشارين رسمي (22%). ومن المثير للاهتمام أنَّ 20% من الذين تمّ استطلاعهم فقط أشاروا إلى اعتمادهم مجلساً عائلياً في شركاتهم».