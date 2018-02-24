6٪ تراجع مبيعات الهواتف الذكية للمرة الأولى

كشف تقرير جديد أصدرته شركة «غارتنر» للأبحاث عن تراجع مبيعات الهواتف الذكية خلال عام 2017، لأول مرة على الإطلاق، لافتا الى إن مبيعات الهواتف الذكية تراجعت بنسبة 5.8 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2017، مقارنة مع الفترة ذاتها مع 2016.

وذكر أن إجمالي المبيعات تراجع إلى 408 ملايين وحدة خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضي، مقارنة مع 432 مليون وحدة في نفس الفترة من 2016.

وكشف التقرير الذي اوردته سكاي نيوز عربية أن هذا هو أول تراجع في المبيعات منذ بداية عام 2004.

ووجدت الدراسة أن الشركتين الصينيتين للهواتف الذكية «هواوي» و»شاومي» هما البائعان الوحيدان بين أكبر 5 شركات بالسوق (سامسونغ وأبل وأوبو …) اللذان سجلا نموا في المبيعات خلال هذه الفترة.

وتراجعت مبيعات سامسونغ إلى 74 مليون وحدة مقابل 77 مليون وحدة، كما هبطت مبيعات آبل إلى 73 مليون وحدة مقارنة مع 77 مليون وحدة في 2016.