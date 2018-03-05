6 نصائح لمن تجاوز الأربعين

ترجمة – أحمد عبدالعزيز:

مع تقدم الرجال في العمر، تزداد وتيرة المشكلات الصحية وتشمل الضعف الجنسي وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، وآلام البروستاتا، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري من النوع الثاني، والسرطان لكن ثمة نصائح مجربة للحد من فرص الاصابة بواحدة من هذه الاضطرابات.

اتباع نظام غذائي صحي للقلب:

يجب اتباع نظام غذائي صحي للقلب، يبدأ في مرحلة الطفولة، والرجال الذي تجاوزوا الأربعين وكانوا يعانون من زيادة الوزن وهم أطفال أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة إذا كنت تقترب من 40 عاما أو أكثر من 40 وتعاني من الوزن الزائد، فإنك تعرف المخاطر الصحية التي تنطوي عليها هذه الزيادة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني، ومشكلات النوم والتهاب المفاصل وزيادة خطر الاصابة بالسرطان.

يعيش الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة عموما عمراً اقصر من الذين يتمتعون بالوزن الصحي والأطفال عموما يتمتعون بسرعة عملية الايض ما يسمح لاجسادهم هضم وحرق الغذاء بصورة أكثر كفاءة، ومع الأسف تبدأ هذه العملية في التباطؤ لدى الرجال الذين تتراوح اعمارهم بين 35-40 عاما.

يمكنك ان تحذف كل الاطعمة الغنية بالدهون، لتتجنب زيادة الكولسترول السيئ (LDL) وتقليل السكر والدهون المتحولة، استبدالها بالمنتجات الغذائية الغنية بأوميغا 3 والبروتينات والكوليسترول الجيد (HDL) وبهذه الطريقة يمكن ان تقلل بشكل كبير من خطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري من النوع الثاني.

الغناية الجيدة بالبروستاتا:

تبدأ مشكلات البروستاتا لدى الرجال بين سن 40 و50 عاما، وقد تبين ان اتباع نظام غذائي غني بزنك يعزز صحة البروستا، وقد أفاد الباحثون ان عينة من انسجة الجسم المصاب بسرطان البروستاتا تظهر نفصاً واضحاً في الزنك.

ضمان ممارسة الرياضة البدنية الكافية:

عندما يحتفل الرجال بعيد ميلاده الأربعين، عليه التأكد من انه يحصل على ما يكفي من النشاط البدني للحفاظ على صحة القلب والصحة العامة، ولا تقتصر فوائد ممارسة الرياضة فقط على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، بل تقلل من التوتر الذي يضر القلب، ويقلل من فرص تطوير النوع الثاني من مرض السكري، كما يحسن الصحة العقلية بشكل ملحوظ من خلال ممارسة الرياضة البدنية.

لا تقس على نفسك في العمل:

هناك قناعة في معظم المجتمعات بأن الذين يمارسون اعمالا شاقة أكثر ثراء وسعادة ولو كان ذلك صحيحا، لوجدنا عمال الحفر أو المناجم هم السعداء من يعملون لساعات طويلة عموما يكسبون مالاً اقل، وغالبا ما يكونون اقل حظا، وعادات الأكل لديهم سيئة اذا كان عملك لا يترك لك مجالا للتواصل الاجتماعي مع الاصدقاء والعائلة والزملاء، فإن هذا من اشكال العزلة الاجتماعية التي يمكن ان تؤدي الى الاكتاب.

تمتع بالعلاقات الحميمة:

على رغم ان العزاب في سن الأربعين قد يبدون بعيدن عن المشكلات الزوجية والاسرية، الا انهم في كثير من الاحيان يتبعون النظام الغذائي السئ.

والعكس صحيح بالنسبة للرجال المتزوجين فهم لديهم علاقات جنسية طبيعية وصحية ويبذلون المزيد من الطاقة في الجمع بين العمل والحياة الأسرية وتبين البحوث ان المتزوجين أكثر تركيزا على صحتهم ويعيشون عموما لفترة اطول من العزاب.

تغيرات في الجسم:

أظهرت الدراسات الطبية ان تغيرات بيولوجية تحدث للرجال في سن الأربعين، منها بطء عملية التمثيل الغذائي، ما يؤدي الى مشكلات في المعدة، خصوصا في حالة الذين لا يمارسون الرياضة بانتظام، ويتبعون عادات أكل غير صحية ما يسبب أمراض القلب والشرايين والسكري من النوع 2.