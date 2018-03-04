62 جواداً في السباق الـ 18 للصيد والفروسية

تنطلق في الساعة 3:00 عصر اليوم السباق الـ 18 بنادي الصيد والفروسية، والذي قيد فيه 62 رأساً، على خمسة أشواط.

وتتجه الأنظار في الساعة الخامسة مساء، الى مضمار السباق لمتابعة المنافسة بين إسطبلات الدعية والنشاما والملا ودسمان والسرور والسفير والقلاف والسيحان والعصيمي والمطيري والجعيدية، للفوز بالكأس المقدم من شركة الخليج للتامين على مسافة 1000 متر في الشوط الخامس، لجياد مختلط كلاس 2، بمشاركة 14 جواداً.

وتوجه عضو الهيئة العليا لسباق الخيل ناصر بورسلي بجزيل الشكر الى القائمين على إدارة شركة الخليج للتأمين، على رعايتهم لكأس الشوط الخامس الذي سيقام على مسافة 1000 متر لجياد مختلط كلاس 2، للمرة الأولى.

وقيد 12 رأساً في الشوط الأول على مسافة 2200 متر، لجياد مختلط كلاس 3، فيما يتنافس 18 رأساً، في الشوط الثاني على مسافة 1600 متر، لجياد مختلط كلاس 4.

ويتنافس 9 جياد من الأفراس كلاس 3، في الشوط الثالث على مسافة 1400 متر، وقيد 9 جياد في الشوط الرابع على مسافة 1200 متر لجياد مختلط كلاس 4.