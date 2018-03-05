63 مليون ريال حصيلة حملة”ادعم ناديك” بالسعودية

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن حصيلة حملة “ادعم ناديك”، قد حققت حتى الآن 63 مليون ريال تقريبا، مؤكدا أن هذا النجاح يحسب للجميع.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “وصلنا في برنامج ادعم ناديك إلى 63 مليون تقريباً إلى الآن.. نجاح كلنا شركاء فيه”.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن عن حملة جماهيرية للمشاركة في دعم أنديتها تحت عنوان ” ادعم ناديك ” عقب فترة وجيزة من وصله إلى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وأعلن آل الشيخ، في وقت لاحق لتدشين الحملة، أن العائد المالي منها لن يستخدم في سداد أي ديون على الأندية، مؤكدا أن الديون على من تسبب فيها، مشددا على أن حصيلة هذه الحملة، سوف توجه لعقد صفقات جديدة اعتبارا من الموسم المقبل.

ويحتل الهلال صدارة الأندية في هذه الحملة بـ 57370 مشاركا، يليه النصر 43273 مشاركا، ثم الاتحاد بـ 41450 مشاركا، والأهلي بـ 17735 مشاركا.