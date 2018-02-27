اعتماد التقييم السنوي لموظفي “الأشغال” مارس المقبل

كتب – محمد غانم وفارس العبدان:

كشفت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع المالية والإدارية الدكتورة فاطمة المُلا ان نسبة الحضور للعاملين في مختلف قطاعات الوزارة تجاوزت الـ70% ‎‎بعد انقضاء اجازة الأعياد الوطنية.

وقالت الملا في تصريح صحافي أمس على هامش قيامها بجولة شملت ادارات قطاع المالي والإدارية وعدداً من الإدارات في قطاعات مختلفة ان موظفي وزارة الشؤون ملتزمون بالعمل ولهم كل الشكر التقدير على روح المسؤولية العالية التي يتمتعون بها وإصرارهم على تسهيل أمور المراجعين وذلك رغم نسبة الغياب التي وصلت الى 30% تقريبا، لافتة إلى حرص الجميع على التعامل مع العمل على اساس انساني.

وأشارت الى ان الغياب كان بموجب اجازة دورية وهذا حق للموظف ان يستفيد من الإجازة بأي تاريخ يختاره، موضحة ان عدد الاجازات المرضية لا يتجاوز عشرات بل الجميع يحرص على الالتزام مؤكدة عدم تسجيل أي اجازة عرضية طارئة.

من جانب آخر، سجلت وزارة الاشغال العامة أمس حضور 70% من موظفيها في القطاعات التابعة لها مع بداية الدوام عقب اجازة الأعياد الوطنية.

وبحسب مصادر مطلعة في الوزارة فإن الـ 30% من الموظفين الذين لم يحضروا قد حصل 15% منهم على اجازات عادية و10% على اجازات مرضية و5% على اجازة عرضية، متوقعة ان تستمر النسبة من الحضور حتى يكتمل عدد الموظفين الاحد المقبل.

وفي سياق منفصل اوضحت المصادر ان لجنة شؤون الموظفين تجتمع مارس المقبل لاعتماد التقييم السنوي للموظفين تمهيدا لمنح الدرجات بالاختيار ومكافأة الاعمال الممتازة مشيرة الى ان الوزارة حريصة على تطبيق كل اللوائح والقوانين المعمول فيها فيما يتعلق بالتقييم السنوي للموظف منها المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة وحسن سير وسلوك الموظف وعدد مرات الغياب خلال السنة المالية التي تمنح فيها الدرجة والمكافأة، كما ستفتح الوزارة باب الشكاوى للموظفين الراغبين في تقديمها وسيتم دراستها وفحصها بحيادية تامة من قبل اللجنة.