70 ألف دينار للنظام الآلي في هيئة الغذاء

وقعت الهيئة العامة للغذاء والتغذية امس عقد توريد وتركيب وتشغيل البنية التحتية لأنظمة الحاسب الآلي لمباني و مراكز الهيئة مع الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات بكلفة قدرها 60 الفاً و900 دينار.

وأوضحت نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية والتطوير الإداري بالهيئة العامة للغذاء والتغذية الدكتورة ذكرى بهبهاني في تصريح صحافي عقب توقيع العقد مع الشركة المنفذه أن العقد يشكل المرحلة الأولى من تطبيق شبكة اتصال متكاملة تشمل الربط الآلي لجميع المراكز والمباني التابعة للهيئة والموزعة على جميع المحافظات الستة بالمقر الرئيسي للهيئة.

واضافت ان الربط يشمل جميع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لإنجاز المعاملات بالسرعة والانسيابية والدقة المطلوبة وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في تطبيق نظام الحكومة الالكترونية والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة الأداء.

وبينت ان مدة تنفيذ العقد ثلاثة أشهر تتبعها مدة صيانة على مدى ثلاث سنوات.