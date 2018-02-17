8 وسائل طبيعية لعلاج الامساكَ!

ترجمة- أحمد عبدالعزيز:

عندما يصيبك الامساك فمن المرجح انك قد تناولت طعاما دريئاً تسبب في انسداد جهازك الهضمي، ولكي تعيد الأمور الى نصابها الصحيح، عليك ان تجري بعض التعديلات والتغييرات حتى تتخلص من الامساك.

ما الأمساك؟

الامساك هو حالة يحدث فيها انسداد للامعاء نتيجة عدم توفر الماء، ما يمنع حركة الامعاء الطبيعية، ولكي نسمي الحالة امساك لابد ان تستمر من 4- 5 ايام ويصحب الامساك بعض المشكلات الصحية الاخرى كالصداع وآلم البطن، وسقوط الشعر… الخ.

ولذلك وضع لنا الخبراء مجموعة من الخطوات نخفف بها وطأة الامساك، ونتخلص من آلامه.

1- تطهير الحسم.

عندما يحدث الانسداد، يكون تطهير الجسم هو الرد الطبيعي على ذلك، ويمكنك تطهير جسمك باستخدام بعض الزيوت الطبيعية التي تقاوم الامساك مثل: زيت الخروع، وزيت الزيتون، وزيت جوز الهند، ويمكنك شرب هذه الزيتون، بعد ان تخلطها مع كوب من الحليب الساخن، ويمكنك شرب 2-3 اكواب يوميا لتخفيف الامساك.

2- شرب عصير الخضراوات الطازج

يساعد شرب عصير الخضراوات الطازج على قهر الامساك لان الخضراوات غنية بالالياف التي توفر الماء اللازم للجسم لمنع الامساك.

3- تناول الاغذية الطبيعية

لا يوجد ادنى شك في ان تناول الطعام الطبيعي المزروع عضويا هو خير وقاية من الامساك لانه مختلف من الاطعمة المصنعة المليئة بالسكريات وهذه الاطعمة المصنعة مليئة بمكونات قد لا يستطيع الجسم هضمها، كما انها تترك في الجسم كمية كبيرة من الفضلات المطلوب التخلص منها

4- الجمع الذكي بين الوان الطعام

لا تتناول البروتين مع الكربو هيدرات بل اجمع بين البروتين والخضروات حتى لا يحدث سوء هضم يؤدي الى انسداد الامعاء والامساك.

5- تجنب الاطعمة المسببة للامساك

السكر النقي والحلوى والمعجنات والمياه الغازية والبيرغر والبطاطا المقلية والبيتزا وكثيرا من الاطعمة المحلاة بالسكر كلها تسبب الامساك وعندما تتجنبها فانك ستبعد عنك شبح الامساك.

6- تجنب الادوية المسببة للأمساك

الفيتامينات Mulfi-vitamins مع الكالسيوم مع الحديد، وكذلك الادوية المضادة للهستامين كلها تسبب صلابة البراز وتقلل من تحركات الامعاء

7- التمرينات

من الطبيعي انك اذا واظبت على تناول الطعام الصحي الطبيعي، فان ذلك على الأرجح يتم من خلال برنامج لياقة تغير به نمط حياتك، ولنبدأ بالمشي ثم الهرولة ثم زيادة شدة التمرينات البدنية التي تحافظ على توازن جسمك وتدعم جهازك المناعي الذي يقاوم المرض والعدوى.

8- تجنب التوتر

لا تندهش فالضغوط والتوترات Stress تسبب الامساك ولكي تعيش حياة صحية عليك ان تتجنب التوتر والضغوط والاجهاد حتى تبعد شبح الامساك تماما عن حياتك.