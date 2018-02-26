800 فنان من 70 دولة في “الفجيرة الدولي للفنون”

تتواصل في “الفجيرة” فعاليات الدورة الثانية من مهرجان “الفجيرة الدولي للفنون” الذي افتتحه الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم الفجيرة بمسرح الكورنيش الكبير، تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام بمشاركة اكثر من 800 فنان وضيف يمثلون نحو 70 دولة عربية وأجنبية.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وممثلين عن وزارة الثقافة من عدد من الدول العربية وضيوف المهرجان.

وقال حاكم الفجيرة ان الامارات باتت محطة فنية، وحاضنة للمبدعين والفنانين من مختلف انحاء العالم، لما تنظمه من مهرجانات وتجارب فنية متميزة، عززت مكانتها كوجهة مفضلة على الخريطة الثقافية الدولية وكرست حضورها الانساني.

واضاف: ان امارة الفجيرة اصبحت منارة للفن تنبض بالحياة من خلال تنظيمها للكثير من المهرجانات التي تقدم سلسلة من العروض الفنية المسرحية والموسيقية القادمة من مختلف انحاء العالم والتي شكلت بدورها مصدرا ملهما للمهتمين بالشأن الفني، وساهم مهرجان الفجيرة في تثبيت مكانته بين ارقى المهرجانات الفنية العالمية.

وكان محمد سعيد الضنحاني نائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام، المشرف العام على المهرجان القى كلمة باسم الهيئة والمهرجان رحب فيها بالحضور، مشيدا بالدعم اللامحدود من قيادات الفجيرة للمهرجانات وللفنون بصفة عامة، ولهذا المهرجان بصفة خاصة، مؤكدا على ان ذلك سيوفر للمهرجان في دورته الجديدة حالة احتفالية فنية فريدة، وانه سيخرج بمنتج فني راق يحاكي مهرجانات الفنون الدولية.

واشار الضنحاني الى ان دورة هذا العام من المهرجان تكتسي اهمية خاصة كونها تترافق مع “عام زايد” وفي هذه المناسبة سيخصص المهرجان عددا من فعالياته الفنية لاحياء ذكرى المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله، والاحتفال بقيمها الانسانية، وذلك عبر برنامج فني خاص.

كما القى الوزير زكي نسيبة كلمة اكد خلالها على ان امارة الفجيرة نجحت على مر السنين في لعب دور محوري اسهم في تعزيز سمعة ومكانة اماراتنا الحبيبة، تحت قيادة حكيمة، اولت اهتماما كبيرا افي دفع الحراك الثقافي واثراء المجتمع بمبادرات وفعاليات نوعية.

واضاف: نجح مهرجان “الفجيرة الدولي للفنون” والذي انطلق عام 2003 باسم مهرجان “الفجيرة الدولي للمونودراما”، في وضع بصمة فارقة على صعيد المسرحين المحلي والدولي، ومنذ ذلك الحين تطور المهرجان ليكون قبلة فنية تضم مختلف اصناف الفنون وحاضنة للمبدعين، واود ان انتهز فرصة تجمعنا اليوم لتهنئة الهيئة الدولية للمسرح التابعة لمنظمة اليونسكو برئاسة محمد سيف الافخم “اول رئيس عربي للهيئة الدولية للمسرح منذ تأسيسها” بمناسبة مرور سبعين عاما على انشائها وعلى الجهود المبذولة في تعزيز السلام والتفاهم المتبادل بين الثقافات من خلال الفنون.