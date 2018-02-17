9 مخالفات لمطاعم ومراكز أغذية في الفروانية

كتبت ـ مروة البحراوي:

اسفرت الجولة التفتيشية التي نفذتها إدارة تفتيش في محافظة الفروانية على عدد من محلات و مطاعم و مراكز بيع المواد الغذائية بمنطقة الفروانية عن تحرير عدد (٩) محاضر مخالفات عدم التقيد بقواعد واشتراطات النظافة الشخصية والعامة و تداول الأغذية قبل الحصول على شهادة صحية وتشغيل عمالة بدون شهادة صحية أيضا وغيرها.

وقال مراقب الأغذية محمد العازمي ان الجولات التي يشنها مفتشو الادارة، تأتي من منطلق حرص الهيئة على صحة وسلامة المواد الغذائية، وبتوجيهات من مدير الادارة سطام السهلي، مبينا ان الجولة أسفرت عن تحرير عدد (٩) محاضر مخالفات تتمثل في عدم التقيد بقواعد واشتراطات النظافة الشخصية والعامة و قيام العامل بتداول الأغذية قبل الحصول على شهادة صحية و قيام صاحب العمل بتشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية اضافة الى فتح منشأة غذائية بشهادة صحية منتهية و قيام العامل بتداول الأغذية بشهادة صحية منتهية وقيام صاحب العمل بتشغيل عامل بشهادة صحية منتهية.

وشدد العازمي على ضرورة استمرار تلك الجولات التي من شانها الحد من مخالفات الاغذية، لافتا الى ان الهيئة لن تتهاون بالمخالفات المتعلقة بصحة و سلامة الاغذية لارتباطها المباشر بسلامة المستهلك.