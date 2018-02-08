90 مليون دولار مساعدات الكويت للأونروا في 8 سنوات

قال المستشار الاعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة إن مساعدات الكويت للوكالة بلغت خلال 8 سنوات نحو 90 مليون دولار أميركي.

وقال أبو حسنة في تصريح وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس ان الكويت تعد أحد أهم الداعمين للوكالة إذ أسست مدارس وعيادات في مختلف المناطق سواء داخل غزة أو المناطق الأخرى كسورية ولبنان والأردن التي يتواجد فيها الكثير من اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف أن مساعدات الكويت التي قدمتها للوكالة عام 2010 بلغت 30 مليون دولار أميركي مخصصة لميزانية (أونروا) مشيرا إلى استجابة الكويت إلى نداء الوكالة الأخير باسم (نداء الاستغاثة في سورية).

وأوضح أن الكويت قدمت للوكالة عام 2015 مبالغ مالية بقيمة 30 مليون دولار أميركي بعد نقص العملية التمويلية للوكالة ما مكنها من استئناف الدراسة في العديد من المدارس التي كانت على وشك الإغلاق بسبب نقص التمويل المالي. وقال إن دولة الكويت تهتم دائما بدعم التنمية البشرية من خلال تركيز التمويل الممنوح نحو التعليم والصحة مؤكدا أنها من أهم الدول التي ساعدت (أونروا) في تسهيل مهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في عزة والضفة الغربية وسورية ولبنان والأردن. وأفاد بأن الكويت كانت أول دولة تستجيب لنداء الوكالة (نداء الطوارئ) الذي انطلق من جنيف لجمع 800 مليون دولار أميركي للفلسطينيين في سورية إذ قدمت نحو مليون دولار.