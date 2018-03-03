كتب – منيف نايف:

أحالت الادارة العامة للمرور بحلول نهاية العام الماضي نحو 900 الف مخالفة مرورية تراكمت على مدى السنوات الماضية الى محكمة المرور للبت فيها واحالتها الى ادارة التنفيذ المدني تفاديا لسقوط الغرامات المستحقة على المخالفين بالتقادم.

وذكر مصدر أمني مطلع لـ “السياسة” ان “أعدادا كبيرة من المخالفين كانت تتخلف عن تسديد الغرامات المتوجبة عليهم وانتظار سقوطها بالتقادم بعد مرور 5 اعوام”، موضحا ان “اصدار أحكام بحق المخالفين وتحويلها الى ادارة التنفيذ يمنع سقوطها بالتقادم ويسهل تحصيل المستحقات من المخالفين خصوصا انه بمجرد احالة الحكم الى التنفيذ يضطر المخالف لدفع الغرامات تفاديا لتعطل معاملاته في جميع وزارات الدولة”.

ولفت المصدر الى “تحصيل نحو 60 مليون دينار خلال العام الماضي من قيمة المخالفات المرورية المستحقة على المخالفين من مواطنين ومقيمين”، مشددا على ان “الادارة العامة للمرور تسعى جاهدة لتحصيل الاموال المستحقة من المخالفين باعتبارها مال عام يعود لخزينة الدولة ولا بد من تحصيلها تنفيذا للقانون”.

وعن رفع قيمة المخالفات، جدد المصدر التأكيد على “عدم امكانية زيادة قيمة المخالفات الا من خلال تشريع يصدر وفق الأطر واللوائح القانونية عن طريق مجلس الأمة”، مشيرا في الوقت ذاته الى ان “كل ما يشاع عن اسقاط المخالفات واعفاء المخالفين من دفع الغرامات لا يمكن اعتمادها الا بقانون”.