ابل: طوروا قدراتكم وثقفوا أنفسكم ولا تتوقفوا على طلب العلم

احتفلت جامعة الشرق الأوسط الأميركية AUM بتخريج الدفعة السادسة والبالغ عددهم 814 طالباً وطالبة للعام الجامعي 2016-2017 وذلك داخل حرمها الجامعي في العقيلة.

احتفلت برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، الذي اناب عنه الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور حبيب أبل.

وحضر الاحتفال كلٌّ من رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الأميركية فهد العثمان، ورئيس الجامعة الدكتور عماد العتيقي، ولأعضاء الهيئة الأكاديمية والتدريسية والإدارية، وأولياء الأمور.

وألقى العثمان كلمة وجّه فيها التهنئة لأولياء الأمور، وللخرجين على إجتيازهم مرحلة مهمة من حياتهم والانتقال إلى مرحلة جديدة. وتحدّث إليهم قائلاً: «أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات، حتى تضمنوا مكاناً لكم في المستقبل، وتُحصّنوا حياتكم، وتساهموا في حماية المجتمع، يجب أن تحرصوا على اختيار الوظيفة التي يكون فيها عمل حقيقي.

وختم العثمان حديثه متمنياً للمتحفى بهم التوفيق في حياتهم المستقبلية، كما شكر الهيئة الأكاديمية، ومجلس أمناء الجامعة على دعمهم المستمر.

بدوره، تحدّث الدكتور أبل عن دور مجلس الجامعات الخاصة وأهميته في تعزيز روح المبادرة والتنافس الإيجابي، والتي دفعت إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الكويت إلى مستويات عالمية وهنأ قائلاً: «لقد قدّم لكم الوطن الكثير، لذلك حافظوا على أنفسكم وطوّروا من قدراتكم، ولا تتوقفوا عن العلم، ثقّفوا أنفسكم، وكونوا منفتحين على الحضارات الأخرى، وصونوا بلدكم وأخلصوا لها».

وشكر الطلاب الخرّجين في كلمة لهم AUM على الدعم الذي أحاطتهم به طوال سنوات الدراسة، وأعربوا عن استعدادهم للانطلاق في الحياة العملية بثقة وبتفاؤل بالمستقبل.

وتوجّهت خريجة كلية الهندسة الطالبة نور الحبيب للحضور قائلةً: من المحزن مغادرة منزلي الثاني AUM، ففي كل زاوية من هذه الجامعة لي ذكريات مميّزة. ليس هنالك كلمات بإمكانها أن تعبّر عن مدى إمتناننا للدعم الذي قدّمته لنا الجامعة والأساتذة في كافة مراحل الدراسة من مساعدة وتوجيه أكاديمي.

بدوره، توجّه الطالب عبد العزيز العنزي خريج كلية إدارة الأعمال إلى زملائه بالقول: «لقد قطعنا شوطاً كبيراً خلال سنوات الدراسة، لكنني ما زلت أذكر يومي الأول في الجامعة، حينها لم يكن لدينا ملعب لكرة القدم، أو مكتبة بهذا الحجم، أو سينما، أو صالة رياضية، أو مركز ثقافي ودار للأوبرا… وما نراه اليوم في AUM هو أكبر دليل على الجهود المتفانية التي بذلتها الجامعة من أجل تأمين الأفضل لطلابها، ومواكبتهم في كلّ خطوة.