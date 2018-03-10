علِّقوه … ونفذوا رؤية الكويت
غريب أمر نوابنا، فكلما عزمت الحكومة، أي حكومة، على إصلاح الوضع المالي والاقتصادي جوبهت بالتهديدات والاستجوابات، وتشهر بوجهها سيوف التحدي بخفة لا مثيل لها، فيما دستوريا يجب ان تكون السلطتان ج
من يعيد بغداد “بستان العطية”؟
أحمد عبد العزيز الجارالله من الطبيعي عند الحديث عن بغداد أن نستذكر ما حفظته عنها كتب التاريخ، لنقارن بين عاصمة العلم والحضارة في العالم القديم، والمدينة التي يلفها الرعب والخوف من التفجيرات ا
البحرين عصية على الإرهاب الإيراني
أحمد عبد العزيز الجارالله قصة الأطماع الفارسية في البحرين ليست جديدة، ولا هي مرتبطة بنظام معين، فمنذ استقلال المملكة في العام 1971 وضع الشاه الاستيلاء على هذه الدولة العربية بشتى الطرق هدفا رئي
نواف الأحمد… أنت رجل الأمانة والأصالة
فبراير في الكويت، هو شهر المناسبات الوطنية التي غيرت مسار التاريخ، أكان في ذكرى العيد الوطني حين أصبحت هذه الدولة في العام 1961 دولة الدستور والديمقراطية والحريات، او في يوم التحرير الذي بزغت م
الغضب الدموي يطرق أبواب ديكتاتور طهران
أحمد عبد العزيز الجارالله ليست الانتفاضة الشعبية الايرانية المتواصلة منذ مطلع العام الجاري ضد نظام الملالي إلا مقدمة لثورة عارمة لم تعد بعيدة بسبب الفساد الذي فاق كل ما كان يمكن توقعه، حتى ذا
صباح الخير … لتشمل مكرماتك أبناء الكويتيات
قائد العمل الإنساني ليس لقباً دولياً عابراً، بل هو تعبير عن حقيقة الشيخ صباح الأحمد الذي يتلمس هموم وأوجاع الناس ويعمل على بلسمتها والتخفيف من وطأتها، بكل جهد، وليست المكرمة بدفع المبالغ عن ا
ملالي الخراب الآتي
ثمة ما يثير الأسى لما يتعرض له الشعب الإيراني من ظلم بسبب انفصال قادة نظام الملالي عن الواقع، ففي ظل الانهيار الاقتصادي وتهاوي سعر صرف التومان مقابل الدولار الأميركي نحو30 في المئة في يوم واحد،
وزير العمل السعودي… إنك تغتال التنمية بالفاتورة المجمعة
أحمد عبد العزيز الجارالله معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي الغفيص. حين أتوجه إليكم بهذه الأسطر فانني أنطلق من قناعة أنني كخليجي، ولست كويتيا فقط، أعمل بما قاله الملك سلمان بن
أمر ملكي اقتصادي مفرح
أحمد عبد العزيز الجارالله تصويب بوصلة العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة، أيا كانت هذه الحكومة، ضرورة لإنعاش السوق المحلية، وعلى هذا الاساس يُنظر إلى الأمر الملكي الذي أصدره الملك سلمان بن عب
صباح الأحمد يتحدى لعنة الجغرافيا
ثمة قاعدة سياسية وهي أن الجغرافيا لعنة، لكن هناك قاعدة أخرى تنفيها تجري صناعتها اليوم على ايدي صانع المستقبل صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، وهي تحويل اللعنة هبة ومنحة عبر مؤتمر اعادة اع