حسن علي كرم

حسن علي كرم ما مشكلتنا مع الفلبين هل هناك ازمة او خلاف نحن لا نعرفه، غير ما سمي أزمة عمالتهم في الكويت؟ العمالة الفلبينية ليست موجودة في الكويت فقط، فهي موجودة في كل البلدان الخليجية، بل وبلدان