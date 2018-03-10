تَحْكيمُ العَقْل أَسَاسُ الحُرِّيَة حوارات
د. خالد عايد الجنفاوي يجدر بالانسان السوي والعاقل أن يعمل دائماً على تحكيم عقله والتصرف وفقاً لما تمليه عليه العقلانيَّة, وبخاصة إذا وجد نفسه في بيئة اللاعقلانية والافراط العاطفي والهياط والم
جمعاويات شفافيات
د.حمود الحطاب أقلمونا فعل أمر, وطبعونا فعل أمر, وشذبونا فعل أمر, وهذبونا فعل أمر حسب ماتريدون.. فنحن منصاعون مؤتمرون لأهواء أمزجة الغواية, ولو لصالح اسيادهم فَبْرَكُونا. لهُّونا عن مصالحنا وعن ا
الصدق في بلاد الخوف!
د. حازم علي ماهر اختتم المقال السابق بالتنبيه إلى خطورة الإدارة الاستبدادية بصفة عامة, على غرس الكذب والنفاق في حياة الأفراد والمجتمعات، وهو أمر ينبغي أن يشغلنا بشدة، باعتبار أن كثيرًا من بلاد
عدم دستورية قانون مكافحة تقنية المعلومات
زيد الجلوي ما يعرف بقانون الجرائم الإلكترونية غير دستوري بإمتياز، لكون السلطة المختصة بتنفيذه غير قادرة، حتى اللحظة على تطبيقه على قدم المساواة بين الجمهور، ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة الدس
فـرار المجرم … أين القضاء والخارجية من هذه المسألة؟ مختصر مفيد
أحمد الدواس أثناء الحرب العالمية الثانية فــر كثير من مجرمي النازية هرباً من ألمانيا, فيا ترى أين ذهب هؤلاء؟ من المؤكد أنهم لم يفكروا باللجوء الى الدول المجاورة كالدنمارك أو سويسرا, فماذا فعلو
المُستحيل وجهة نظر! حوارات
د. خالد عايد الجنفاوي بالنسبة للانسان السوي والواثق من نفسه ومن قدراته، ما يصِفُه البعض بالمستحيل سواء كان من رابع أو خامس أو سادس المستحيلات هو رأي شخصي ووجهة نظر ذاتية وليس بالضرورة أن تكون ص
في الشرق لماذا سحب البساط من تحت الإسلاميين؟ شفافيات
د. حمود الحطاب سنوات طويلة مرت على الإسلاميين وهم يحاولون صنع قرار سياسي لهم، إما عن طريق حكومة كاملة تأتي عبر انتخاب رئيس دولة لها ومجالس نيابية ووزراء، أو عن طريق المشاركة السياسية او المشار
ما سر خنوع الحكومة الكويتية للفلبين؟
حسن علي كرم ما مشكلتنا مع الفلبين هل هناك ازمة او خلاف نحن لا نعرفه، غير ما سمي أزمة عمالتهم في الكويت؟ العمالة الفلبينية ليست موجودة في الكويت فقط، فهي موجودة في كل البلدان الخليجية، بل وبلدان
نحو تعزيز دور المرأة المُعِيلَة في المجتمع
د. شندى عبدالله يواجه العالم الكثير من المشكلات والقضايا, من بينها قضية المرأة المُعِيلَة, فقضية النساء المعيلات أصبحت من القضايا شديدة التعقيد, ورغم أن ظاهرة المرأة المُعِيلَة تؤرق المجتمعات
ما أبعد البارحة عن اليوم! (2 – 2) قراءة بين السطور
سعود السمكة بالأمس وفي قاعة عبدالله السالم «البرلمان» معارضة وموالاة في حراك مستمر وتنافس دائم في تحقيق الأفضل للكويت، بالأمس سطروا ملاحم العفة في الأداء النيابي وضربوا أروع الأمثال في العمل